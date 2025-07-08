Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.6 комментариев
Военный суд Москвы получил дело о теракте в «Крокусе»
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус сити холле», где обвиняемыми проходят 19 человек, а материалов собрано почти 450 томов.
Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела по теракту в «Крокус сити холле» против 19 обвиняемых, передает ТАСС. Жертвами нападения, напомним, стали 149 человек. В пресс-службе суда отметили, что все процессуальные вопросы, связанные с организацией слушания, должны быть решены в течение месяца.
Дело содержит почти 450 томов, включая обширную доказательную базу и результаты десятков судебно-медицинских экспертиз. Перед назначением даты предварительных слушаний или даты первого заседания судье потребуется до 30 суток для изучения всех материалов. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, все 19 обвиняемых ходатайствуют о рассмотрении дела коллегией из трех профессиональных судей.
Материалы уголовного дела будут зарегистрированы на официальном сайте Второго Западного окружного военного суда в ближайшее время. После ознакомления судьи с документами станет известно о датах первых слушаний.
Ранее Генеральная прокуратура завершила расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» и передала материалы на рассмотрение военному суду.
Подозреваемые заявили, что организатором нападения выступила Украина, а инициаторы пообещали им крупное вознаграждение.
В Красногорске открыли мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», с памятной надписью о трагедии.