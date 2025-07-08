Военный суд Москвы получил дело о теракте в «Крокусе»

Tекст: Елизавета Шишкова

Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела по теракту в «Крокус сити холле» против 19 обвиняемых, передает ТАСС. Жертвами нападения, напомним, стали 149 человек. В пресс-службе суда отметили, что все процессуальные вопросы, связанные с организацией слушания, должны быть решены в течение месяца.

Дело содержит почти 450 томов, включая обширную доказательную базу и результаты десятков судебно-медицинских экспертиз. Перед назначением даты предварительных слушаний или даты первого заседания судье потребуется до 30 суток для изучения всех материалов. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, все 19 обвиняемых ходатайствуют о рассмотрении дела коллегией из трех профессиональных судей.

Материалы уголовного дела будут зарегистрированы на официальном сайте Второго Западного окружного военного суда в ближайшее время. После ознакомления судьи с документами станет известно о датах первых слушаний.

Ранее Генеральная прокуратура завершила расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» и передала материалы на рассмотрение военному суду.

Подозреваемые заявили, что организатором нападения выступила Украина, а инициаторы пообещали им крупное вознаграждение.

В Красногорске открыли мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», с памятной надписью о трагедии.