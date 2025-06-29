Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения

Tекст: Ольга Иванова

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» во время допросов сообщили, что организатором преступления была Украина, сообщает РИА «Новости». Один из обвиняемых заявил: «Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками». По его словам, члены экстремистского движения «Хорасан» выступали организаторами действий по заказу украинской государственной структуры, что, по словам обвиняемого, подтвердил «Сайфулло».

Обвиняемый Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта выступили Украина и группировка «Хорасан». Он рассказал, что «Сайфулло» прислал Фаридуни голосовое сообщение с призывом помогать Украине и обещанием крупных денежных вознаграждений. Аналогичные показания дали другие фигуранты дела, в том числе Мухаммадсобир Файзов.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы девяноста пяти семей потерпевших, сообщил, что исполнители прямо называют Украину организатором теракта, а за финансированием стоят также другие недружественные государства.

После совершения теракта обвиняемые намеревались скрыться в Киеве, где им обещали по одному миллиону рублей каждому. В показаниях Рачабализоды говорится, что 21 марта 2024 года «Сайфулло» сообщил им о необходимости ехать на Украину для получения вознаграждения. Далерджон Мирзоев подтвердил, что после нападения исполнители планировали уехать на Украину, где им также обещали автомобиль и деньги.

Для отхода на Украину у исполнителей был заранее согласованный маршрут через Брянскую область, где их ждала специальная группа, которая должна была помочь пересечь границу. По словам обвиняемого, весь план разрабатывался и координировался «Сайфулло», а помощь в пересечении границы гарантировалась со стороны украинских кураторов. Исполнители собирались попасть на Украину нелегально, в обход контрольно-пропускных пунктов.

Следствие также установило, что оружие для теракта поступило в Москву с территории Украины. Обвиняемый объяснил, что это было проще всего реализовать, так как заказчиком выступала украинская государственная структура. У исполнителей был пистолет и четыре ножа, которые приобрел один из них.

Один из обвиняемых, Муродали Рачабализода, в своих показаниях заявил, что после прибытия на Украину планировал остаться там жить. На дополнительном допросе он уточнил, что намеревался какое-то время оставаться на Украине, следуя дальнейшим инструкциям «Сайфулло».

В результате теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 получили ранения разной степени тяжести. Общий материальный ущерб оценен примерно в 6 млрд рублей. Четыре исполнителя попытались скрыться на Украину, но были задержаны в Брянской области, часть пособников была задержана при попытке покинуть Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 500 томов и вскоре будет направлено в суд. Московский городской суд увеличил срок нахождения под стражей для четверых подозреваемых по этому делу. На телах погибших в теракте найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей.