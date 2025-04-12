Tекст: Александра Юдина

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на телах некоторых погибших были обнаружены как огнестрельные, так и колото-резаные раны, передает ТАСС.

Источник уточнил, что на месте происшествия также найдено большое количество стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия.

Однако наличие колото-резаных ран вызывает дополнительные вопросы к следствию о типах оружия, использованных в нападении.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, чтобы составить полную картину произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы недружественного государства оказались причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране.

Шестеро раждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта, находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск.

Исполнители присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки.