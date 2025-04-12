В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
На телах погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей, сообщают правоохранительные органы.
В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на телах некоторых погибших были обнаружены как огнестрельные, так и колото-резаные раны, передает ТАСС.
Источник уточнил, что на месте происшествия также найдено большое количество стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия.
Однако наличие колото-резаных ран вызывает дополнительные вопросы к следствию о типах оружия, использованных в нападении.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, чтобы составить полную картину произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы недружественного государства оказались причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране.
Шестеро раждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта, находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск.
Исполнители присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки.