Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
Спецслужбы недружественного государства причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
На сайте ведомства указано, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что иностранные спецслужбы привлекли к совершению атаки членов международной террористической организации.
В ходе проведения следственных мероприятий установлены и задержаны исполнители теракта, а также другие соучастники.
На данный момент завершены следственные действия в отношении 19 обвиняемых, которые находятся под стражей. Эти лица продолжают ознакомление с материалами дела, в то время как еще ряд подозреваемых объявлены в розыск.
Следствие восстановило хронологию действий соучастников на всех этапах подготовки и исполнения теракта, включая момент нападения и попытку бегства.
Установлено, что в зависимости от роли в преступлениях были привлечены к ответственности лица, предоставлявшие жилье, транспорт и оружие, а также финансировавшие террористическую деятельность.
Собранные доказательства позволяют сделать вывод о причастности всех фигурантов к инкриминируемым преступлениям.
Ранее СК сообщал, что шестеро граждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта в «Крокус сити холл», находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск. В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».