Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

«По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

По словам Бастрыкина, такие преступления, как теракт в концертном зале и убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, являются тщательно спланированными, что подтверждается данными, полученными в ходе расследования.

Бастрыкин подчеркнул профессионализм оперативных подразделений, следователей и криминалистов, благодаря которому удается установить причастных к таким преступлениям. Он также отметил, что следствие по делу о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов и его адъютант, все еще продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, погибли 144 человек, пострадали более 500, потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек.

Генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве в декабре.

