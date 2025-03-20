Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы, в том числе Красную площадь

Tекст: Валерия Городецкая

Адвокат Власов сообщил о планах террористов, передает РИА «Новости». По его словам, они изучали такие объекты, как Красная площадь, синагога около станции метро «Чистые пруды» и торговый центр «МЕГА Белая Дача». Террористы предварительно фотографировали и исследовали эти места, готовясь к возможным атакам.

Также стало известно, что исполнители намеревались скрыться на Украине после совершения теракта. По словам Власова, они планировали передвигаться в сторону Украины, так как считали, что это безопасный маршрут из-за отсутствия экстрадиции из этой страны. Однако, по его информации, неясно, была ли у террористов организована встреча на Украине.

Организаторы требовали, чтобы исполнители оставались в «Крокусе» и завязали бой с правоохранителями, однако те не выполнили приказ и скрылись. Исполнители столкнулись с проблемами в обращении с оружием, что привело к истощению боезапаса, уточнил адвокат.

Мосгорсуд продлил срок ареста Далерджона Мирзоева и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая.

В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».

Ранее США задержали фигуранта дела о взрыве в кабульском аэропорту, который признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».