Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.5 комментариев
Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы
Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы, в том числе Красную площадь
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» также присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки, сообщил адвокат обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Далерджона Мирзоева Олег Власов.
Адвокат Власов сообщил о планах террористов, передает РИА «Новости». По его словам, они изучали такие объекты, как Красная площадь, синагога около станции метро «Чистые пруды» и торговый центр «МЕГА Белая Дача». Террористы предварительно фотографировали и исследовали эти места, готовясь к возможным атакам.
Также стало известно, что исполнители намеревались скрыться на Украине после совершения теракта. По словам Власова, они планировали передвигаться в сторону Украины, так как считали, что это безопасный маршрут из-за отсутствия экстрадиции из этой страны. Однако, по его информации, неясно, была ли у террористов организована встреча на Украине.
Организаторы требовали, чтобы исполнители оставались в «Крокусе» и завязали бой с правоохранителями, однако те не выполнили приказ и скрылись. Исполнители столкнулись с проблемами в обращении с оружием, что привело к истощению боезапаса, уточнил адвокат.
Мосгорсуд продлил срок ареста Далерджона Мирзоева и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая.
В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».
Ранее США задержали фигуранта дела о взрыве в кабульском аэропорту, который признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».