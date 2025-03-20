  • Новость часаРоссийские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
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    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»
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    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников ВСУ
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    20 марта 2025, 14:20 • Новости дня

    Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы

    Адвокат: Исполнители теракта в «Крокусе» изучали и другие объекты Москвы, в том числе Красную площадь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» также присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки, сообщил адвокат обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Далерджона Мирзоева Олег Власов.

    Адвокат Власов сообщил о планах террористов, передает РИА «Новости». По его словам, они изучали такие объекты, как Красная площадь, синагога около станции метро «Чистые пруды» и торговый центр «МЕГА Белая Дача». Террористы предварительно фотографировали и исследовали эти места, готовясь к возможным атакам.

    Также стало известно, что исполнители намеревались скрыться на Украине после совершения теракта. По словам Власова, они планировали передвигаться в сторону Украины, так как считали, что это безопасный маршрут из-за отсутствия экстрадиции из этой страны. Однако, по его информации, неясно, была ли у террористов организована встреча на Украине.

    Организаторы требовали, чтобы исполнители оставались в «Крокусе» и завязали бой с правоохранителями, однако те не выполнили приказ и скрылись. Исполнители столкнулись с проблемами в обращении с оружием, что привело к истощению боезапаса, уточнил адвокат.

    Мосгорсуд продлил срок ареста Далерджона Мирзоева и еще троим предполагаемым исполнителям теракта до 22 мая.

    В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».

    Ранее США задержали фигуранта дела о взрыве в кабульском аэропорту, который признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

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    19 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников

    Генпрокурор Краснов сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ущерб от дистанционных хищений достиг почти 200 млрд рублей, передает ТАСС.

    По его словам, из общей суммы возмещена лишь незначительная часть. Краснов отметил, что действия мошенников нередко оставляют граждан без средств к существованию.

    Он подчеркнул, что такая ситуация является очевидной претензией потерпевших к правоохранительным органам и одновременно представляет собой вызов всему обществу со стороны преступников.

    Ранее Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников. МВД предупреждало о мошенничестве с пересчетом квартплаты для пенсионеров.

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    19 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
    Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
    @ a_hinshtein

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил в больнице ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Минченко, которой 22 июня исполнится 102 года, и обсудил с ней планы на возвращение в родной город Суджа.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что Ольга Михайловна, которой 22 июня исполнится 102 года, была рада цветам, напомнившим ей о красоте ее сада в Судже до вторжения нацистов.

    Минченко поделилась с Хинштейном своим желанием надеть костюм с медалями и посетить парад в День Победы. Она выразила беспокойство о текущих событиях, отмечая, как тяжело ей видеть, что российские военнослужащие вновь сражаются с нацизмом. Ветеран также пожелала всем быть добрее и стремиться к скорейшей победе.

    Хинштейн подчеркнул, что они с Ольгой Михайловной обязательно вернутся в Суджу. Также он сообщил, что в Курск прибыла племянница Минченко из Тулы, и он связался с главой Тульской области Дмитрием Миляевым для оказания необходимой помощи по прибытии ветерана.

    Напомним, более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляется медицинская и психологическая помощь.

    Сообщалось, что в Суджанском районе добровольцы эвакуировали 101-летнюю Ольгу Минченко, которую временно поместили в больницу для обследования.

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    19 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск телеведущего Корчевникова
    СБУ объявила в розыск телеведущего Корчевникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

    Его обвиняют по трем статьям, включая посягательство на территориальную целостность и оправдание действий России, передает ТАСС. Корчевникова объявили в розыск.

    СБУ подчеркивает, что телеведущий поддерживает Россию не только в телеэфирах, но и лично ездил в Донбасс. В релизе спецслужбы также подробно освещается его профессиональная деятельность, включая работу на телеканалах «Спас» и «Россия 1», а также участие в сериале «Кадетство».

    В базе данных СБУ указано, что Корчевников якобы скрывается от украинских органов досудебного расследования. Также ему вменяют «незаконное пересечение границы» и «прославление российских военных».

    Ранее СБУ выдвинула заочные обвинения против певцов Shaman и Григория Лепса, а также актера Ивана Охлобыстина.

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    19 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами
    Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Московская биржа рассматривается как ключевой участник эксперимента по торговле криптовалютой.

    Министерство финансов России рассматривает возможность участия Московской биржи в эксперименте по торговле криптовалютой, передает ТАСС. Замглавы ведомства Чебесков пояснил, что существующая биржевая инфраструктура позволяет Мосбирже справиться с этой задачей.

    «Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент», – отметил Чебесков.

    Замминистра подчеркнул, что для любой биржевой площадки не составит сложности адаптироваться к новой торговле, учитывая наличие уже отработанных механизмов.

    Ранее в Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина в России, аргументируя это нестабильностью традиционных валют и потенциальной выгодой криптовалют.

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    19 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя

    Политолог Минченко назвал главный успех партии «Новые люди» за пять лет ее существования

    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главный успех «Новых людей» заключается в правильном понимании партией своего электората. Сторонниками партии стали предприниматели и представители среднего класса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду в Москве прошел юбилейный съезд партии «Новые люди».

    «"Новые люди" на деле доказали свою состоятельность. Это хорошая и крепкая партия, сумевшая отыскать своего избирателя. Основу ее электората составляют предприниматели, а также представители среднего класса. Они деятельно заинтересованы в развитии России и прикладывают максимум усилий для поддержки своего государства», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Пожалуй, понимание своего электората можно считать главным успехом партии за прошедшие пять лет. Подобная опора в виде общественной поддержки позволяет "Новым людям" неплохо проявлять себя в сфере законотворческих инициатив. Фракция в Госдуме предлагает проработанные и качественные инициативы, которые находят отклик у россиян», – полагает он.

    «Партия сумела получить хорошее представительство в региональных законодательных собраниях, а также в муниципальных органах. Думаю, на будущих выборах в Госдуму перед "Новыми людьми" откроются еще более широкие перспективы. Становление столь динамично развивающейся фракции показало, что партийная система России не стоит на месте – она готова реагировать на актуальные интересы граждан», – заключил Минченко.

    В среду в Москве прошел съезд «Новых людей», посвященный пятилетию партии. На мероприятии собралось более 400 депутатов и сторонников со всей России. В ходе заседания ее председателем единогласно был переизбран основатель партии Алексей Нечаев. Также участники обновили состав центрального совета.

    С первым юбилеем партию поздравил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства назвал «Новых людей» конструктивной политической силой, способной выражать интересы энергичных и неравнодушных граждан. Глава государства добавил, что партия активно предлагает программы и инициативы по развитию науки, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства и продвижению ЗОЖ. Он также подчеркнул, что в основе ее деятельности лежат «традиционные базовые ценности», например, любовь к Родине и бережное отношение к истории и культуре нашего народа.

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    19 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах

    Политолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое внимание

    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Перед прокуратурой стоят непростые задачи – выявление и фиксация преступлений ВСУ против россиян, надзор в сфере экологии и защита прав ветеранов всех конфликтов. Последняя из задач также является моральной обязанностью прокуроров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

    «К сожалению, у нас иногда фиксируются отклонения от правил по обеспечению ветеранов льготами. Прокуроры должны жестко пресекать такие нарушения. Причем это касается ветеранов любых конфликтов – от Великой Отечественной войны до СВО. Также это касается защиты прав жителей, пострадавших от атак киевского режима», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Одна из главных функций прокуратуры – это надзор за исполнением законодательства, его защита. Исполнение закона о ветеранах – это не только политическая, но и в первую очередь социальная, моральная обязанность, – продолжил собеседник. – Вопрос предоставления льгот всегда непростой. Поэтому законодательство в этой области нуждается в особой защите».

    По мнению Журавлева, еще одна важная задача прокуратуры касается выявления, фиксирования и расследования преступлений боевиков ВСУ против россиян «хоть в Курской области, хоть в Херсоне и Запорожье».

    Также, по его словам, ведомству необходимо наладить системный надзор в области экологии, ведь это вопрос «биологического выживания» России. «Современная мировая промышленность не всегда экологична. Но промышленность должна развиваться. Совмещение прогресса и выживания человека – это и есть экология. Поэтому нам необходимо наказывать тех, кто совершал нарушения, например, при строительстве очистных сооружений и прочих объектов», – пояснил эксперт.

    В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Принципиальным вопросом Путин назвал расследование преступлений ВСУ в Курской области. Совершенные террористами и наемниками злодеяния «должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы». «Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – сказал президент.

    Также профессиональным и нравственным долгом для прокуроров всех рангов, считает глава государства, «должна быть поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел "горячие точки" и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции».

    Более действенной работы органов прокуратуры, добавил президент, россияне ждут в области охраны окружающей среды и природопользования. «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность. Отмечу, что именно Генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов так и пришлось сделать», – напомнил Путин.

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    19 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о важности сплоченности общества для стабильности государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение.

    Он отметил, что главная задача прокуратуры остается прежней: соблюдение закона и надзор за его соблюдением всеми гражданами и юридическими лицами, включая должностных лиц, передает ТАСС.

    «В этом наши люди видят залог справедливости», – подчеркнул Путин. Это, по его мнению, обеспечивает российскому обществу единство и государству стабильность. Путин выделил особую роль прокуратуры в этом процессе и подчеркнул важность ее работы в современных условиях.

    Ранее Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    19 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России из-за обстрелов ВСУ

    Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России на фоне обстрелов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году число террористических преступлений в России увеличилось в полтора раза из-за обстрелов ВСУ и атак дронов на мирные территории.

    Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где присутствовал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Краснов отметил, что рост числа преступлений террористической направленности прежде всего обусловлен непрекращающимися обстрелами и атаками беспилотных воздушных судов, которые нацелены на жилые дома и промышленные объекты.

    Президент России Владимир Путин отмечал на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

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    19 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Красный Крест направил технику и средства защиты очищающим черноморское побережье волонтерам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Красный Крест (РКК) предоставил волонтерам в Краснодарском крае и Крыму технику и защитное оборудование для ликвидации последствий нефтеразлива.

    В регионы, пострадавшие от аварии, будут доставлены тысячи единиц оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте РКК. Это обеспечит безопасность волонтеров, которые проводят большинство операций вручную, и повысит эффективность их работы.

    В Анапу были доставлены пневмокаркасная палатка для оперативного штаба, мобильные осветительные установки, аварийно-осветительные комплексы, дизельные генераторы и тепловые пушки.

    Председатель РКК Павел Савчук отметил важность предоставления волонтерам защиты, инструментов и условий для эффективной работы: «Ликвидация последствий такого разлива – это долгий процесс. Тысячи волонтеров ежедневно сталкиваются с рисками для здоровья и тяжелыми физическими нагрузками, и крайне важно, чтобы у них были все необходимые средства защиты». Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим инициативы РКК.

    Для индивидуальной защиты закуплено более 7,5 тыс. единиц средств защиты, таких как защитные комбинезоны, резиновые сапоги, респираторы и противогазовые фильтры. Также будут переданы водостойкие нарукавники, защитные очки, латексные и прорезиненные перчатки, что поможет минимизировать риски при контакте с загрязненными веществами. Для механической уборки побережья волонтеры получат лопаты, грабли, строительные мешки и полиэтиленовые пакеты большого объема.

    На прошлой неделе новые выбросы мазута выявили на побережье Черного моря в районе Анапы.

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    19 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин потребовал усилить защиту инфраструктуры от террористических угроз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость повышения защиты промышленных объектов и мест массового пребывания людей в связи с увеличением числа преступлений террористической направленности.

    Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, подчеркнул необходимость усиления мер безопасности на фоне роста террористических угроз, передает ТАСС.

    Президент отметил, что количество преступлений террористической направленности значительно увеличилось, и предложил уделить внимание защите промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.

    «На недавней коллеге ФСБ отмечал, что количество преступлений террористической направленности существенно возросло, – напомнил президент. – И важно повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей», – заявил Путин.

    Напомним, Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    В декабре президент утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    20 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове

    Tекст: Александра Юдина

    В аэропортах Самары и Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Александр Кореняко.

    В своем Telegram-канале он указал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова.

    Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов). Ограничения начали действовать ранним утром, и пока неизвестно, как долго они будут в силе.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги для поддержания безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    20 марта 2025, 14:17 • Новости дня
    В Эстонии предложили увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП

    Будущее правительство Эстонии намерено поднять расходы на оборону до 5% от ВВП

    Tекст: Вера Басилая

    Будущее правительство Эстонии намерено увеличить оборонный бюджет до 5% от ВВП, что составляет около 2 млрд евро в год, говорится в проекте коалиционного договора партий Реформ и Eesti 200.

    Будущее правительство Эстонии планирует значительно увеличить расходы на оборону, доведя их до пяти процентов от валового внутреннего продукта страны. Это решение закреплено в проекте коалиционного договора, утвержденного партиями Реформ и Eesti 200. Основой обеспечения безопасности государства в документе названо сотрудничество с НАТО, а также подчеркивается необходимость увеличения оборонных затрат как в Европе, так и среди союзников, передает «Интерфакс».

    Согласно планам, в будущем оборонные расходы Эстонии вырастут с нынешних 3,4 процента от ВВП до пяти процентов, что составит около двух миллиардов евро ежегодно. Помимо этого, коалиционное соглашение включает в себя экономические меры, направленные на продвижение Эстонии в десятку самых инновационных экономик мира, а также планы по строительству атомной электростанции и субсидированию наземных ветряных электростанций через аукционы с минимальной ценой.

    Коалиция Реформ и Eesti 200 намерена ускорить процессы планировки и выдачи лицензий для новых промышленных проектов, создавая «зоны предпочтительного развития», где эти процессы будут упрощены. Новый коалиционный договор был составлен после исключения из состава правительства Социал-демократической партии 10 марта и должен быть утвержден советами уполномоченных двух партий 22 марта.

    Несмотря на контроль 52 из 101 мандата в парламенте, что позволяет сформировать правительство большинства, популярность коалиции Реформ и Eesti 200 среди избирателей остается низкой. По последним опросам, суммарная поддержка этих партий составляет около 20 процентов, тогда как оппозиционные силы поддерживают около 70 процентов избирателей.

    Ранее министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин, ссылаясь на ухудшение безопасности у границ с Россией и Белоруссией.

    Между тем, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию.

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    Пленные украинские солдаты получили 15 лет за теракты в Курской области
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    Рубль стал тяжелее золота

    С золотом сложилась парадоксальная ситуация. На мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые исторические рекорды, а в России в рублях цена падает. У нас золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм. С чем это связано, и при каких условиях цены на золото вырастут в обоих случаях? Подробности

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    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»

    Руководство прибалтийских стран готово поставить под угрозу жизнь и безопасность собственного приграничного населения – лишь бы уберечься от призрачной русской угрозы. Это прямо следует из намерения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выйти из конвенции по отказу от применения противопехотных мин. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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