В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Бастрыкин: Дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 500 томов
Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 500 томов, вскоре его планируется направить в суд, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
Следователи провели огромную работу, проведено 300 осмотров, 2,5 тыс. судебных экспертиз, сказал Бастрыкин, передает ТАСС.
Глава СКР отметил, что по делу потерпевшими проходят 2 тыс. 307 человек, допрошены тысячи свидетелей.
Он добавил, что к преступлению причастна целая организованная группа.
Ранее Мосгорсуд продлил арест подозреваемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».