Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Красногорске состоялось открытие мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС. Монумент из черного гранита представлен в виде двух стел с изображением взлетающих журавлей, он установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись, посвященная жертвам террористического акта, произошедшего 22 марта 2024 года. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии открытия обратился к собравшимся с проникновенной речью. «Дорогие друзья, члены семей, дорогие наши жители, неравнодушные люди, все, кто собрался сегодня здесь в этот очень тяжелый трагический день, год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия», – сказал Воробьев. Он подчеркнул, что миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности этого преступления.

Воробьев также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте, отметив их мужество и стойкость перед лицом испытаний. Он добавил, что светлая память о тех, кто пострадал, останется в сердцах людей. Воробьев отметил, что семьи, оказавшиеся в зале во время трагедии, проявили невероятное мужество в этой тяжелой ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов установили, что за организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства. Шестеро организаторов теракта были заочно арестованы российскими судами. Все граждане, пострадавшие в результате теракта в «Крокусе», получили статус потерпевших.