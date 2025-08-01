Все исполнители теракта в «Крокусе» находились в России незаконно

Tекст: Ирма Каплан

Четверо террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, находились на территории России с нарушениями миграционных правил, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«На 22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса 6 марта 2024 года», – сказано в документах.

Регистрации по месту пребывания не было у Далерджона Мирзоева, а Мухаммадсобир Файзов находился в России нелегально, так как срок его патента истек в январе 2024 года.

Напомним, нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, террористической организации, запрещенной в России).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года заявил, что наезд автомобиля на семью с детьми после теракта концертном зале был частью террористической атаки ради увеличения числа жертв.