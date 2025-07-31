Исполнитель теракта в «Крокусе» назвал наезд авто на семью с детьми частью атаки

Tекст: Ирма Каплан

«Мирзоев Д. Б. <…> увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних», – приводит ТАСС выдержку из материалов суда.

Напомним, нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трое участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приняли наркотик с мефедроном для уменьшения страха перед нападением. Четверо непосредственных исполнителей теракта были признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.

Согласно материалам дела, незадолго до нападения на концертный зал в Подмосковье четверо террористов уничтожили свои старые телефоны и приобрели новые смартфоны и ножи для атаки.