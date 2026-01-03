Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.6 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Курской областью
Минобороны: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской областью
Три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты средствами ПВО над Курской областью с 14 до 16 часов по Москве.
В период с 14.00 до 16.00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что целью ударов стали именно объекты на территории региона, однако угрозы для мирных жителей и инфраструктуры не было.
Министерство обороны отметило продолжение постоянного мониторинга воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минуашую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем. В частности, беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области.