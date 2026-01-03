Минобороны: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской областью

Tекст: Мария Иванова

В период с 14.00 до 16.00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что целью ударов стали именно объекты на территории региона, однако угрозы для мирных жителей и инфраструктуры не было.

Министерство обороны отметило продолжение постоянного мониторинга воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минуашую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем. В частности, беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области.



