Украинцы занялись телефонным мошенничеством в Польше

Телефонные мошенники с Украины начали орудовать на территории Польши

Tекст: Денис Тельманов

Граждане Украины организуют телефонные мошенничества на территории Польши, не владея польским языком, передает РИА «Новости».

Один из проживающих в Варшаве граждан Белоруссии рассказал агентству, что ему неоднократно звонили с неопределившихся номеров, представляясь сотрудниками Службы безопасности Национального банка Польши, и вели разговор исключительно на украинском языке.

Собеседник агентства отметил, что схема мошенничества всегда была одинаковой: звонившие интересовались, совершал ли он недавно платеж на крупную сумму, и утверждали, что с его карты якобы только что был произведен перевод. Мошенники пытались убедить его в необходимости предоставить данные карты.

По словам мужчины, у мошенников не было доступа к банковским базам данных, они не знали, клиентом какого банка он является. Получить эту информацию злоумышленники планировали с помощью номера карты. Также отмечается, что звонящие не владели польским языком, что подтверждало их украинское происхождение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы фиксируют рост количества диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками.

Силовые структуры подавляют большинство таких преступлений еще на стадии подготовки. В Ленинградской области полиция пресекла работу подпольного центра, через который ежедневно совершались тысячи мошеннических звонков.

В Бельгии преступники использовали электронную почту, звонки и видео с искусственным интеллектом для вымогательства средств, представляясь королем Филиппом.