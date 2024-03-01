Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту

Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

Tекст: Анастасия Куликова

«Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

«С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

«К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.