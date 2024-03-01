  • Новость часаВ Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    5 комментариев
    1 марта 2024, 12:51 • Новости дня

    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России

    В Госдуме намерены потребовать от Германии расследовать планы немецких офицеров нанести удары по Крымскому мосту

    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале уточнил, что произойдет это после возвращения депутатов из регионов, где они работают до 11 марта.

    Кроме того, спикер Госдумы высказался за то, чтобы в Бундестаг было направлено требование о проведении расследования.

    Руководство Германии в связи с появлением такой публикации, по словам Володина, обязано разъяснить четыре момента: какими решениями руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая удары по территории России; понесут ли они наказание; известно ли о произошедшем депутатам Бундестага; понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, что эти действия требуют ответа с российской стороны.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    27 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    @ imago stock&people

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.

    Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

    Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

    В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

    «Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».

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    1 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Симоньян написала в своем Telegram-канале, что получила от «товарищей в погонах» кое-что «кра-а-а-айне интересное». «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», – написала она, пообещав вскоре опубликовать эту запись. При этом, как отметила Симоньян, офицеров интересовало, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

    «Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», – отметила главный редактор RT.

    На публикацию Симоньян обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что у немецкой прессы возник повод подтвердить свою независимость и задать вопросы главе своего внешнеполитического ведомства. Кроме того, и у МИД России есть «актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», подчеркнула спикер ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране.

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    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    28 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено

    Депутат Кирьянов: Иноагенты могут лишиться около 90–95% доходов от рекламы

    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагенты зачастую проживают за рубежом и позволяют себе распространять ложь о действиях Российской армии и правительства страны. Перекрыть им финансовые потоки, исходящие с территории РФ, – правильное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Кирьянов. Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

    «Актуальность данного законопроекта назрела достаточно давно. Лица, обладающие статусом иноагента, зачастую пребывают за рубежом. При этом многие из них ежедневно способствуют распространению фейков о Российской армии, о ходе СВО и о действиях нашего руководства. Разумеется, оставить без ответа бесстыдную ложь наши власти не могли», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике.

    «К сожалению, заработок иноагентов преимущественно обеспечивался за счет отечественных компаний. Как правило, иноагенты обладают информационными ресурсами, на которых хотели разместить рекламу многие российские фирмы. Отмечу, что нередки были случаи, когда передача денег за оказания услуг проходила через серые схемы», – отмечает он. – «Теперь же финансовый поток блогерам и СМИ, выступающим против России, перекрыт. Это важный шаг в рамках борьбы за умы наших граждан. Очернение Родины за ее же счет должно быть остановлено. Уверен, что мы продолжим двигаться в заданном направлении. За реализацией законопроекта будет осуществляться тщательный контроль».

    «Принятые меры окажутся крайне чувствительными для иноагентов. Их аудитория состоит преимущественно из граждан РФ, а значит, особого интереса для западных рекламодателей они не представляют. Таким образом, не исключаю, что речь может идти о лишении иноагентов около 90–95% дохода», – уточняет Кирьянов.

    Отрасль начала готовиться к принятию законопроекта уже после первого чтения, напоминает в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Многие рекламные агентства прорабатывают новые формулировки договоров, предусматривающие прекращение отношений в одностороннем порядке в случае признания рекламораспространителя иноагентом», – пишет он.

    Инициатива появилась очень вовремя, именно тогда, когда все иноагенты и им сочувствующие проявили свое истинное лицо, замечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Уже давно понятно, что топливом, питающим ненависть к России, являются банальные деньги», – подчеркивает он. – «Что-то мне подсказывает, что с принятием этого закона за границей резко вырастет число патриотов. Этот законопроект особенно актуален в текущей ситуации, но это также отличный задел на будущее, который не позволит иноагентам уезжать в недосягаемые юрисдикции и поливать грязью родную страну, существуя на деньги ее граждан. А компаниям стоит подумать, какие идеи они финансируют, и стоит ли ради увеличения выручки предавать Родину».

    Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Кроме того, согласно инициативе, также вводится запрет на рекламирование информационных площадок, принадлежащих иностранным агентам. Подчеркивается, что ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

    По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

    Коментарии (15)
    29 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном

    Politico: Разногласия между Макроном и Шольцем по вопросу помощи Киеву перерастают в открытую вражду

    Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Разногласия между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом касательно вопроса помощи Киеву перерастают в открытую вражду, пишет издание Politico.

    По мнению издания, Макрон может «жестко говорить» о ситуации на Украине, однако не спешит  предпринимать каких-либо четких действий по сравнению с Берлином, противостояние лидеров Франции и Германии указывает на развитие открытой вражды, передает РИА «Новости».

    Из данных Кильского института мировой экономики следует, что немецкие власти предоставили или пообещали Киеву уже более 17 млрд евро, в то время как правительство Франции предоставило всего 640 млн евро.

    По данным издания, французские чиновники при этом подчеркивают, что поставляют по-настоящему значимое оружие и гораздо более уверенно, нежели немецкие.

    Кроме того, издание сопоставило подходы обеих стран по вопросу помощи Украине, заметив некую нерешительность немецких властей отправлять Киеву определенный вид оружия, в частности, ракеты Taurus.

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

    Коментарии (3)
    27 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шольц исключил участие войск ЕС и НАТО в украинском конфликте

    Канцлер Германии Шольц уверен, что Европа и НАТО не отправят войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц объяснил, что была «хорошая дискуссия» и страны ЕС договорились, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые направит туда Европа или страны НАТО. Он назвал мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушным», передает ТАСС.

    В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя сообщения из Парижа, где вопрос об отправке войск на Украину обсуждался на конференции западных стран, исключил отправку войск Венгрии для участия в украинском конфликте.

    По его словам, позиция Венгрии ясна и непоколебима: отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину республика не собирается, потому что войну следует прекратить, а не расширять.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Uniper уведомил Россию о споре из-за «Юнипро»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германский концерн Uniper сообщил, что направил России уведомление о проведении переговоров по спору в связи с передачей акций «Юнипро» под временное управление Росимуществом. В случае отсутствия решения концерн готов обратиться в суд.

    Uniper, как говорится в отчете компании, может инициировать арбитражное разбирательство против России, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

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    28 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Володин напомнил Макрону о судьбе Наполеона

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

    Володин в своем Telegram-канале напомнил о словах Макрона, которые прозвучали несколько лет назад, когда он сравнивал современную Францию с временами Наполеона. Тогда французский лидер заявил, что Бонапарт «не считался с потерями», однако с тех пор, заверял он, республика «ставит человеческую жизнь превыше всего».

    У Макрона в качестве президента, по мнению Володина, «мало что получается»: экономика стагнирует, на протесты выходят желтые жилеты и фермеры, страна терпит геополитические поражения в Африке. Французы, по словам спикера Госдумы, Макрона не поддерживают, его рейтинг снизился до крайне низких отметок, а на выборах сегодня победил бы не он, а Марин Ле Пен.

    «Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», – считает Володин, добавив, что инициативы Макрона становятся для граждан Франции опасными.

    «Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», – заключил спикер нижней палаты российского парламента.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.

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    27 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Володин подсказал, как избавиться от статуса иноагента

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что избавиться от статуса иностранного агента в России можно, «отвергнув подачки и удавку», которую эти люди набросили на себя за деньги других стран.

    Володин отметил, что у тех, кто хочет исправиться, такой шанс есть, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки в 2022-2023 годах.

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    28 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Захарова заявила об отслеживании Москвой военных приготовлений ФРГ

    Захарова заявила о внимательном отслеживании Россией военных приготовлений ФРГ против Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарий последовал после заявления генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне, передает ТАСС.

    Также Захарова добавила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину отражает стремление Запада продлить режим Владимира Зеленского.

    Представитель МИД предположила, что заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС было «работой на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим».

    Захарова указала на присутствие военнослужащих целого ряда стран НАТО на Украине, которые активно помогают ВСУ. По ее словам, поэтому «ничего нового Макрон и не сказал», а за подобными высказываниями лишь стоит стремление «продлить агонию режима Зеленского».

    Напомним, накануне Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

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    1 марта 2024, 02:08 • Новости дня
    Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

    Министры финансов и главы ЦБ G20 в Сан-Паулу не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту, сообщили источники.

    Бразилия, которая сейчас занимает место председателя в G20, представила собственное заявление, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Глава минфина Германии Кристиан Линднер ранее пригрозил, что откажется поддержать совместное коммюнике, если в заявление не включат упоминание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Принимающая сторона – Бразилия – стремилась сосредоточиться на теме экономики.

    Бразилия заявила, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, передает РИА «Новости».

    Напомним, страны G20 уже не в первый раз расходятся во мнениях относительно заявлений по конфликту на Украине.

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