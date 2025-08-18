Трамп счел возможным заниматься урегулированием на Украине без прекращения огня

Трамп: США остановили шесть войн без прекращения огня

Tекст: Антон Антонов

«Мы все бы, разумеется, предпочли видеть немедленное прекращение огня, пока работаем над прочным миром», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он не исключил, что перемирие наступит, но отметил, что пока «этого не происходит».

Американский лидер добавил, что «в примерно шести войнах», которые удалось остановить при его участии, не было прекращения огня «Не уверен, что оно необходимо. Можно этим заниматься и в ходе войны», – отметил Трамп.

Американский президент добавил, что ему нравится идея прекращения огня, поскольку оно позволяет немедленно остановить кровопролитие. В завершение Трамп выразил уверенность, что мирное соглашение по Украине весьма достижимо и может быть обеспечено в ближайшем будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа Трампа и Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Ранее Трамп уже заявлял, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.