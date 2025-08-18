Канцлер Германии заявил о желании добиться перемирия на Украине

Мерц: Трудно представить следующую встречу по Украине без приостановки огня

Tекст: Антон Антонов

Канцлер подчеркнул, что Германия хотела бы приостановки огня на Украине как можно скорее, отмечая, что «следующая встреча» не должна проходить без этого шага.

«Мы бы больше всего хотели приостановки огня, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News. – Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня».

Он также отметил необходимость попытаться оказать давление на Россию, чтобы продвинуться в переговорах. Мерц добавил, что встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, «по всей видимости», прошла «хорошо», но дальнейшие шаги будут более сложными. По словам канцлера, впереди предстоят трудные переговоры, однако путь к урегулированию остается открытым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Владимира Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп заявил, что на предстоящих переговорах с Зеленским и лидерами Европы поднимет вопрос обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения на Украине. Ранее он также сообщил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.