  • Новость часаFT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Рютте: Отправка военных США и Европы на Украину не обсуждается
    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год
    Пресечена попытка вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 10:08 • Новости дня

    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

    Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

    Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

    Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

    СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (16)
    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 02:04 • Новости дня
    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон

    Ведущий Fox News Байер: Зеленский отменил интервью и покидает Вашингтон

    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский отменил запланированное интервью в вечерней программе Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий Брет Байер.

    «Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.

    По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.

    Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    Комментарии (20)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 21:41 • Новости дня
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах художника-анархиста Чичкана в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии прощания с художником Давидом Чичканом в Киеве вспыхнул конфликт между представителями ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) и военными «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), пишут украинские СМИ.

    Инцидент произошел после выхода траурной процессии с Майдана Незалежности, сообщило издание «Страна». Во время движения к Байковому кладбищу на активистов Максима Наконечного и Виктора Пилипенко, державших радужные флаги, сзади напали представители РДК.

    По словам активистки Дианы Берг, военные из РДК не участвовали в церемонии прощания, а, проходя мимо, решили вмешаться из-за флагов. Завязалась драка между членами РДК и ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) ветераном Виктором Пилипенко. Присутствовавшие анархисты прекратили конфликт, применив газ.

    В апреле на Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 22:41 • Новости дня
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России.

    Заявление прозвучало во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что вопросы, связанные с территориями и другие чувствительные темы, будут рассмотрены на уровне руководителей государств на трехсторонней встрече.

    Глава киевского режима также добавил, что инициатива проведения трехсторонних переговоров исходит от Дональда Трампа. По словам Зеленского, американский лидер выразил готовность организовать подобную встречу для обсуждения сложных вопросов.

    Ранее президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

    Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Следующим шагом, по словам Трампа, станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.



    Комментарии (11)
    18 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО призвал Европу оплатить новые гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер подчеркнул, что обеспечение безопасности Украине должно стать задачей и финансовой ответственностью европейских стран.

    В интервью телеканалу Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что новые меры по обеспечению безопасности Украине должны реализовать и оплатить европейские страны, передает ТАСС.

    «Они (украинцы) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», – подчеркнул Уитэкер в ходе беседы.

    Он добавил, что Соединенные Штаты считают европейские страны ответственными за предоставление гарантий и финансирование этих мероприятий в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил о достижении прорыва в вопросе согласования гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Европейские страны, по мнению политолога Александра Рара, перестали верить в возможность военной победы Украины и теперь стараются влиять на будущее урегулирование конфликта.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 20:39 • Новости дня
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине после прекращения огня

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после создания необходимых условий безопасности, передает ТАСС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленского спросили, готов ли он провести выборы на Украине.

    «Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», – сказал Зеленский.

    По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения огня и обеспечения соответствующей обстановки.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента, где запланированы переговоры с главой США Дональдом Трампом.

    Перед этим в Белый дом начали прибывать европейские лидеры. Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    Главное
    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 25 человек
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    В Европе сформулировали условие гарантий безопасности Украины
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решила пойти ва-банк. Причем, Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому

    Переговоры по украинскому кризису проходят на фоне тактических и стратегических побед ВС РФ в зоне СВО. Крайне неприятные для Владимира Зеленского новости идут не только из Константиновки и Покровска, а практически со всех участков боевого соприкосновения. Главе киевского режима есть о чем подумать. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации