Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.