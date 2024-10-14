Пленный Гаврошенко сообщил, что ВСУ мобилизовали его без трех пальцев на руке и возможности стрелять

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Гаврошенко заявил, что его мобилизовали, хотя у него отсутствуют три пальца на руке, что делает невозможным использование стрелкового оружия, передает ТАСС. Гаврошенко подчеркнул, что получал повестку четыре раза, но игнорировал ее, пока представители не пришли лично и не настояли на обновлении данных, после чего он был мобилизован.

Гаврошенко отметил, что командование продолжает военные действия из глубокого тыла, не понимая реальных условий на передовой. Он призвал граждан Украины избегать мобилизации и скрываться от территориальных центров комплектования, а уже служащим рекомендовал бежать домой. По его мнению, ТЦК должен сам идти на передовую вместо захвата обычных рабочих.

Ранее сообщалось, что украинские войска из-за нехватки живой силы призывают в свои ряды инвалидов, включая тех, у кого отсутствуют конечности.

Пленный Анатолий Скикетский рассказал, что в ВСУ также набирают пожилых людей, неспособных участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.