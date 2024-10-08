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Пленный рассказал о принудительной мобилизации инвалидов на Украине
Пленный Марсюк рассказал о призыве инвалидов без конечностей в ВСУ
Украинские войска, испытывая нехватку живой силы, призывают инвалидов в свои ряды, включая тех, у кого отсутствуют конечности, заявил пленный Юрий Марсюк.
Марсюк рассказал, что в украинской армии, из-за нехватки личного состава, мобилизуют людей с серьезными физическими увечьями, сообщает, передает РИА «Новости». По его словам, в ВСУ забирают инвалидов, включая тех, кто лишился рук или ног. Эти призывники с ограниченными возможностями распределяются в 30-ю и 31-ю бригады украинской армии.
Марсюк подробно рассказал о массовой мобилизации, которую проводят на Украине. По его словам, повестки часто вручаются прямо на улице. Он привел пример, как однажды, отправившись в магазин, получил повестку: «Мне говорят: иди сюда - сразу повестку. Не придешь – штраф. Я и не пришел. Меня дома изловили. Еще раз не придешь? Пришлось мне идти…».
Также Марсюк отметил, что медицинские комиссии проходят формально, без тщательной проверки состояния здоровья призывников. Он раскритиковал командование ВСУ за плохое планирование боевых действий и призвал украинских солдат сложить оружие, аргументируя это словами: «лучше не идите воевать».
В заключении он выразил мнение о профессионализме российских военных и подчеркнул, что отношение к пленным со стороны российской армии является достойным.
Ранее митрополит Банченский УПЦ Лонгин сообщил о принудительной мобилизации его сына сотрудниками военкомата, несмотря на его семейные обстоятельства, и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об освобождении. Депутат Рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет, обсуждая этот вопрос с американскими конгрессменами. Главком ВСУ Сырский признал плохую подготовку новобранцев ВСУ на фронте.