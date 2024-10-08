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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматривается даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    34 комментария
    8 октября 2024, 09:14 • Новости дня

    Пленный рассказал о принудительной мобилизации инвалидов на Украине

    Пленный Марсюк рассказал о призыве инвалидов без конечностей в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска, испытывая нехватку живой силы, призывают инвалидов в свои ряды, включая тех, у кого отсутствуют конечности, заявил пленный Юрий Марсюк.

    Марсюк рассказал, что в украинской армии, из-за нехватки личного состава, мобилизуют людей с серьезными физическими увечьями, сообщает, передает РИА «Новости». По его словам, в ВСУ забирают инвалидов, включая тех, кто лишился рук или ног. Эти призывники с ограниченными возможностями распределяются в 30-ю и 31-ю бригады украинской армии.

    Марсюк подробно рассказал о массовой мобилизации, которую проводят на Украине. По его словам, повестки часто вручаются прямо на улице. Он привел пример, как однажды, отправившись в магазин, получил повестку: «Мне говорят: иди сюда - сразу повестку. Не придешь – штраф. Я и не пришел. Меня дома изловили. Еще раз не придешь? Пришлось мне идти…».

    Также Марсюк отметил, что медицинские комиссии проходят формально, без тщательной проверки состояния здоровья призывников. Он раскритиковал командование ВСУ за плохое планирование боевых действий и призвал украинских солдат сложить оружие, аргументируя это словами: «лучше не идите воевать».

    В заключении он выразил мнение о профессионализме российских военных и подчеркнул, что отношение к пленным со стороны российской армии является достойным.

    Ранее митрополит Банченский УПЦ Лонгин сообщил о принудительной мобилизации его сына сотрудниками военкомата, несмотря на его семейные обстоятельства, и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об освобождении. Депутат Рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет, обсуждая этот вопрос с американскими конгрессменами. Главком ВСУ Сырский признал плохую подготовку новобранцев ВСУ на фронте.

    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» могли направить западным разведкам

    TWZ: Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    7 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей некоторых евродепутатов о возможности использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России.

    «Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо, передает RT.

    Он также призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти», говоря о  Карпатско-Дуклинской операции, 80-летие которой отмечается в эти дни. 

    Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет американской военной помощи Украине могут включить ракеты средней дальности для истребителей F-16.

    При этом также сообщалось, что, несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    7 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В ДТП погиб народный артист Украины

    В Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив

    В ДТП погиб народный артист Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Закарпатье в результате аварии с участием BMW на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» погиб народный артист Украины Богдан Сташкив, а его 67-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

    В Закарпатье произошло смертельное ДТП, передает нацполиция Украины. В аварии на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» столкнулись автомобили, в результате чего погибли два человека, включая Сташкива, сообщает издание «Страна».

    Среди пострадавших числится 67-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Сташкива в качестве пассажира. Она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Петр Никитин умер в возрасте 61 года. Он снимался в сериале «Слуга народа».

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Украина отказалась продлевать договор с Россией о транзите газа

    Премьер Украины сообщил о прекращении транзита газа из России по окончании текущего договора

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, об этом он сообщил на пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.

    «Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия» – заявил украинский премьер, сообщает РИА «Новости».

    Совместная пресс-конференция проходила в связи с тем, что транзит газа через Украину является важным вопросом для европейских стран, включая Словакию, которая также зависит от поставок газа через украинскую территорию. Решение Киева может повлиять на газовые поставки в Европу и требует пересмотра энергетической стратегии региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию после завершения его действия в 2024 году, в то время как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не просил и не будет просить Москву о продлении контракта, несмотря на то что украинская газотранспортная система остается важным маршрутом для поставок российского газа в Европу.

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    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

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    7 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Навальную осудили за подготовку теракта на референдуме в ДНР

    Жительницу Мариуполя осудили за подготовку теракта на референдуме

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде вынесен приговор жительнице Мариуполя Ирине Навальной по делу о подготовке террористического акта на референдуме в ДНР.

    Навальную признали виновной и приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщили в суде РИА «Новости».

    Там добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

    Согласно данным следствия, осужденная 27 сентября 2022 года, осуществляя задуманное вместе с украинскими спецслужбами, привезла самодельную бомбу массой более 1,5 кг к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя. После этого она поехала за пультом дистанционного управления для подрыва бомбы, но ее задержали.

    Дело завели по статьям о покушении на теракт, незаконном хранении и перевозке взрывчатых устройств.

    В конце августа в Мариуполе ФСБ задержала женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности.

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    7 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Гродовку и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного в ДНР и Райполя в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 10 контратак украинских штурмовиков 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, немецкий танк Leopard, три бронемашины, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.

    Группировка «Восток» поразила формирования 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 человек, БМП, американскую боевую бронированную машину HMMWV, две британские гаубицы FH-70, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Малой Токмачки, Новоданиловки (Запорожская область), Никольского и Велетенского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 80 человек, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. На прошлой неделе Южная группировка освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

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    7 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков назвал «немецкий сценарий» по Украине нереалистичным

    Песков счел нереалистичным «немецкий сценарий» урегулирования конфликта на Украине

    Песков назвал «немецкий сценарий» по Украине нереалистичным
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что многочисленные публикации в СМИ о возможном «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине, предполагающем разделение страны, не имеют реалистичной основы.

    Он отметил, что этот сценарий, предусматривающий разделение Украины на две части, не имеет реалистичной основы. Песков подчеркнул, что в данный момент существует множество публикаций и обсуждений на эту тему, однако они все лишены реальной подоплеки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики и СМИ обсуждают возможность предложить Украине членство в НАТО по аналогии с моделью Германии 1950-х годов, что может включать замораживание боевых действий на текущей линии соприкосновения.

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    7 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Российские войска нанесли удар «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска атаковали временный пункт дислокации 72-й бригады ВСУ в Павлограде Днепропетровской области с помощью «Искандера», сообщили в Минобороны.

    Удар был направлен на промышленное предприятие, где находились украинские военные. Министерство обороны России в Telegram сообщило, что были предоставлены кадры объективного контроля, на которых виден момент удара по ангару.

    Ранее в МО сообщали, что российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области. Кроме того, «Искандер-М» также нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

    Коментарии (3)
    7 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Reuters: Украинские хакеры стоят за атакой на ВГТРК

    Tекст: Ольга Иванова

    За атакой на цифровую структуру ВГТРК стоят украинские хакеры, об этом агентству Reuters сообщил источник в правительстве Украины.

    Неназванный источник в правительстве Украины сообщил, что ответственность за инцидент несут украинские хакеры. Агентство Reuters указывает, что инцидент совпал с днем рождения президента России Владимира Путина.

    «Украинские хакеры «поздравили» Путина с днем рождения, осуществив масштабную атаку на Всероссийскую государственную телерадиокомпанию», – сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате беспрецедентной хакерской атаки на ВГТРК перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы, включая интернет и телефонию.

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