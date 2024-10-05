Митрополит Лонгин заявил о принудительной мобилизации сына сотрудниками военкомата

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сотрудники военкомата принудительно мобилизовали его сына, удерживая его в военкомате, передает РИА «Новости».

Митрополит подчеркнул, что его сын вскоре станет отцом в третий раз, что делает эту мобилизацию особенно несправедливой.

Лонгин также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына.

В своем обращении к Зеленскому митрополит рассказал о ситуации в Черновцах, где, по его словам, сотрудники военкомата погружают в автобусы мужчин, среди которых двое сирот, имеющих малолетних детей и беременных жен.

«Это что конституция Украины?... Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию», – заявил он.

Лонгин известен тем, что усыновил более 500 детей, в том числе 400 с особыми потребностями, за что в 2008 году был награжден званием героя страны. Он отметил, что десять из его воспитанников уже были мобилизованы, трое из которых вернулись с войны инвалидами.

Ранее на Украине уклонисты попытались сбежать в Белоруссию через минное поле.

