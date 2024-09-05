Главком ВСУ Сырский признал плохую подготовку новобранцев ВСУ на фронте

Tекст: Вера Басилая

По его словам, динамика на фронте требует от ВСУ отправлять призванных на фронт новобранцев как можно быстрее, только что мобилизованные успевают пройти месячную базовую подготовку, и еще полмесяца специальную, после чего идут воевать, передает ТАСС.

Сырский также признал преимущество российской армии в авиации, в ракетах, в артиллерии, в числе используемых боеприпасов, в танках, в личном составе. Также он упрекнул Вашингтон в задержке военной помощи, из-за чего ВСУ потерпели серьезные неудачи и упали духом.

Ранее Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе.