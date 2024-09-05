Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.41 комментарий
Сырский признал плохую подготовку новобранцев ВСУ на фронте
Главком ВСУ Сырский признал плохую подготовку новобранцев ВСУ на фронте
Отправляемые на фронт военнослужащие не имеют должного уровня подготовки, кроме того, у ВС России полное техническое превосходство на поле боя, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу CNN.
По его словам, динамика на фронте требует от ВСУ отправлять призванных на фронт новобранцев как можно быстрее, только что мобилизованные успевают пройти месячную базовую подготовку, и еще полмесяца специальную, после чего идут воевать, передает ТАСС.
Сырский также признал преимущество российской армии в авиации, в ракетах, в артиллерии, в числе используемых боеприпасов, в танках, в личном составе. Также он упрекнул Вашингтон в задержке военной помощи, из-за чего ВСУ потерпели серьезные неудачи и упали духом.
Ранее Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе.