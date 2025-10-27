  • Новость часаПушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Ревность к Лукашенко довела Литву до угроз России
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске
    Минфин ограничил выдачу льготных кредитов по семейной ипотеке
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    27 октября 2025, 18:54 • Новости дня

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США по обвинению в похищении детей

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в США, говорится в предупреждении МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последнее время участились случаи задержания россиянок и других граждан России на территории США по абсурдным обвинениям в «похищении» детей.

    «Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что к россиянам, оказавшимся в подобных жизненных обстоятельствах, со стороны американских правоохранителей применяется практика задержаний и выдвигаются обвинения, которые в России считают недопустимыми и не соответствующими реальной ситуации.

    МИД акцентировал, что особенно важно учитывать такие риски для соотечественников, находящихся в браках с гражданами США, а также настоятельно посоветовал воздерживаться от не связанных с необходимостью поездок в эту страну.

    В июне МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    25 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 18:06 • Новости дня
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской.

    Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской, передает РИА «Новости».

    По его словам, в документах, связанных с убийством Кеннеди, упоминается идея так называемого Моста мира Кеннеди и Хрущева между странами.

    «А это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают – соединить Россию и Аляску тоннелем», – подчеркнул Дмитриев во время встречи с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной.

    Ранее американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом принесло бы значительную экономическую выгоду.

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, посвященное тоннелю между Россией и США, созданное с помощью искусственного интеллекта.

    Кирилл Дмитриев также заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    25 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза, сообщает Reuters.

    Вашингтон начал внутренние обсуждения о возможном использовании российских активов, замороженных в Соединенных Штатах, для поддержки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Reuters и неназванных американских чиновников. В сообщении Reuters отмечается: «Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины».

    Помимо этого, США заявили о своей поддержке инициативы Евросоюза использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для Киева. По словам неназванных чиновников, представители Соединенных Штатов сообщили европейским коллегам, что одобряют такую схему.

    Эта позиция свидетельствует о стремлении Вашингтона и его союзников найти новые источники финансирования военной помощи на Украине. Для России подобные шаги могут стать новым витком в дипломатическом противостоянии с США и ЕС по поводу замороженных активов.

    Российские власти ранее неоднократно предупреждали, что любые попытки использовать государственные активы России без согласия Москвы будут расцениваться как незаконные и вызовут ответные меры.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.


    25 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    @ t.me/kadmitriev

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в рамках российско-американского диалога привез в США конфеты с изображением президента России Владимира Путина на коробке и его цитатами.

    «Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк», – сообщил Дмитриев в Telegram, опубликовав соответствующее фото.

    На самой коробке присутствует изображение главы государства и надпись «Великие слова Великого человека», а также цитата: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно». На обертке конфеты написано «Своих не бросаем», передает РИА «Новости».

    RT также приводит изображение конфет на маркетплейсах. Судя по фото, на обертке написаны цитаты президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США и анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    25 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в достижении соглашения по Украине, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации переговоров, Трамп отметил: «Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку».

    Разговор с прессой состоялся на борту президентского самолета при дозаправке в Дохе по пути в Малайзию.

    Трамп выразил разочарование уровнем продвижения мирного процесса на Украине. Но он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

    Кроме того Трамп объявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение Китаем закупок нефти у России на предстоящей встрече, подчеркнув, что Китай уже снизил объемы закупок, а Индия намерена полностью отказаться.

    Ранее Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Как сообщал Bloomberg, новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменят баланс на мировом рынке нефти и поставят под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.


    26 октября 2025, 02:12 • Новости дня
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации США, сообщают информационные агентства.

    Встречи прошли 24 и 25 октября. 26 октября ожидается продолжение переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    24 октября 2025, 19:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал журналистам в США о неоднократных попытках европейских стран, включая Британию, помешать установлению прямого диалога между Россией и Соединенными Штатами.

    Дмитриев отметил, что речь идет о препятствиях как между странами в целом, так и между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», – сказал он.

    По его словам, многие инициативы по урегулированию конфликта на Украине блокировались именно британскими или европейскими политиками. В частности, Дмитриев напомнил о визите бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который, по словам российского дипломата, после получения финансирования от спонсоров выступил против заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Дмитриев подчеркнул, что экономическая ситуация как в Британии, так и в ЕС является кризисной. Именно поэтому, по его оценке, там стремятся сформировать образ России как врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он добавил, что подобные попытки затянуть конфликт на Украине связаны с интересами ряда западных политиков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о массовой информационной атаке, направленной на подрыв российско-американских переговоров в столице Венгрии.

    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    26 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»

    Российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике»

    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что сведения о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, на которой обсуждались успешные испытания ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой, уже переданы американским коллегам, передает РИА «Новости».

    Российская делегация передала американской стороне информацию о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, прошедшей в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

    «Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тыс. военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тыс. военных – в районе Красноармейска», – заявил Дмитриев.

    По его словам, особенно важно, что сведения об успешных испытаниях самой ракеты поступили напрямую руководству и ключевым сотрудникам администрации президента США. Дмитриев подчеркнул, что переговоры ведутся в серьезном ключе, а российская сторона всегда нацелена на конструктивный диалог.

    Спецпредставитель президента также отметил, что Москва намерена мирно урегулировать ситуацию на Украине, решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта.

    Дмитриев обратил внимание на серьезные попытки помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном, действия, направленные на распространение дезинформации. Также он сообщил, что Россия информирует США о позитивной динамике в собственной экономике и отметил: рубль в этом году стал самой успешной валютой, укрепившись к доллару на 40%.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    27 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

    Песков назвал важными слова Трампа о подлодке у берегов России

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Дональда Трампа о наличии американской ядерной подлодки у российских берегов является выражением позиции действующего президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии ядерной подлодки у берегов России, передает ТАСС.

    «Эта точка зрения главы американского государства, она важна», – отметил Песков.

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания ракеты «Буревестник» не повлияют на и без того крайне низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что система вооружений «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли два человека
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    Назван уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ
    Азербайджан вслед за Грузией решил бойкотировать сессию Евронеста
    В Польше сорвали флаг со здания украинского консульства
    В Приморском карьере нашли янтарь весом 2,37 кг
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

