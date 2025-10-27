МИД предупредил о риске задержания россиянок в США по обвинению в похищении детей

Tекст: Валерия Городецкая

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последнее время участились случаи задержания россиянок и других граждан России на территории США по абсурдным обвинениям в «похищении» детей.

«Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что к россиянам, оказавшимся в подобных жизненных обстоятельствах, со стороны американских правоохранителей применяется практика задержаний и выдвигаются обвинения, которые в России считают недопустимыми и не соответствующими реальной ситуации.

МИД акцентировал, что особенно важно учитывать такие риски для соотечественников, находящихся в браках с гражданами США, а также настоятельно посоветовал воздерживаться от не связанных с необходимостью поездок в эту страну.

