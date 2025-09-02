  • Новость часаТрамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    Почему Россия по-разному подходит к вступлению Украины в НАТО и в Евросоюз
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Захарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    Хуситы атаковали Генеральный штаб армии Израиля
    В ЦБ заявили о существенном прогрессе в снижении инфляции в России
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (9)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (11)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 13:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США и Украиной по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    По его словам, Москва готова рассмотреть возможность сотрудничества с Вашингтоном и Киевом по вопросам, касающимся Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции, – обратил внимание президент. – Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны».

    На встрече в Пекине премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на сотрудничество России и США в строительстве нового энергоблока для словацкой атомной электростанции. Фицо отметил: «Я был бы очень рад, если бы было российско-американское сотрудничество в этой области».

    Он добавил, что Словакия планирует построить новый государственный реактор мощностью 1100 мегаватт и ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. Все действующие ядерные реакторы страны были построены на российской или советской технологии. По словам Фицо, АЭС покрывают более половины энергопотребления Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России отказались от проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. ВСУ ранее пытались сорвать ротацию наблюдателей на станции.

    Комментарии (27)
    2 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    @ Press service of the National Police of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, передает ТАСС. «Нет, это неправда», – заявил он журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, фрагменты беседы публикует телеканал «Общественное. Новости».

    По словам подозреваемого, убийство стало его «личной местью украинской власти», однако он отказался уточнить причины, отметив, что выбор жертвы был случайным. Он добавил, что «жил бы я в Виннице, был бы Петя», подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.

    Во время общения с прессой подозреваемый публично признал свою вину, заявив: «Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.

    Бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Владимир Зеленский сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:49 • Новости дня
    Пентагон озвучил тему выступления Трампа

    Пентагон сообщил о предстоящем заявлении Трампа по Космическому командованию

    Пентагон озвучил тему выступления Трампа
    @ EPA/WILL OLIVER/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планировал обратиться к нации по вопросу местоположения новой штаб-квартиры Космического командования страны.

    Анонс о заявлении Дональда Трампа был опубликован службой распространения визуальной информации министерства обороны США, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что выступление главы государства назначено на 21.00 мск и пройдет в Овальном кабинете Белого дома.

    Тема обращения, как отмечено в анонсе, касается определения штаб-квартиры Космического командования Соединенных Штатов. В описании трансляции отдельно подчеркивается: «Объявление о штаб-квартире Космического командования США».

    По информации Пентагона, трансляция речи запланирована с 20.50 до 22.00 по московскому времени, что соответствует 13.50-15.00 по восточному времени США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп готовится выступить с заявлением, посвященным министерству обороны.

    Между тем пастор Марк Бернс призвал к молитве за президента США.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества

    Tекст: Мария Иванова

    Российские подразделения почти закончили зачистку Серебрянского лесничества, при этом для украинских сил созданы локальные огневые мешки, сообщили в российских силовых структурах.

    Операция по зачистке Серебрянского лесничества практически завершена, передает ТАСС.

    В силовых структурах подчеркнули: «Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков для украинских сил».

    Формирование таких огневых мешков позволяет затруднить отход украинских военных и усилить давление на позиции противника на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве.

    Военный эксперт Андрей Марочко до этого отметил, что украинские войска предприняли десять попыток вернуть Серебрянку в ДНР.

    26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    О подаче иска заявил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает ТАСС.

    «ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», – сказано в заявлении, опубликованном по итогам брифинга на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

    В августе прошлого года парламент на Украине принял закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запретом деятельности УПЦ офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей СВО.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    России и Пакистану удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.

    «Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Шариф выступил за укрепление двусторонних связей между странами. Он отметил, что отношения между Россией и Пакистаном «только улучшаются на протяжении последних многих лет». По словам Шарифа, этому способствовала личная приверженность и заинтересованность Путина.

    Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

    Перед этим российский лидер провел переговоры со словацким премьером Робертом Фицо.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде в Китае по случаю юбилея окончания Второй мировой войны.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич назвал трудности в переговорах с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    Вучич назвал трудности в переговорах с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    Комментарии (0)
    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

