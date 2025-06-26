Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Задержанная в Петербурге женщина-агент Киева оказалась уроженкой Казахстана
Арестованная в Петербурге Ярослава Чумакова, обвиняемая в пособничестве украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана.
Женщина, задержанная в Петербурге за пособничество украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана, передает РИА «Новости».
Красногвардейский районный суд Петербурга избрал в отношении Ярославы Чумаковой, уроженки Казахстана, меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа. По данным следствия, она оказывала пособничество с целью дестабилизации деятельности органов власти или воздействия на их решения в отношении высокопоставленного военнослужащего.
В пресс-службе суда уточнили, что женщину задержали 19 июня, однако официальное обвинение ей пока не предъявлено. В суде подозреваемая просила назначить ей домашний арест, но ходатайство не было удовлетворено.
Ранее ФСБ объявила о задержании гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб собирала информацию о местах проживания и автомобилях российских военнослужащих для подготовки терактов против них.