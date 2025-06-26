Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
ФСБ задержала женщину за передачу Украине секретных данных ВМФ
Женщина из Новороссийска задержана по подозрению в передаче через мессенджер Telegram сведений о дислокации кораблей Черноморского флота и объектах ПВО.
Женщина из Новороссийска была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене, передает ТАСС.
В ФСБ сообщили, что задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она самостоятельно вышла на контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины, и передала сведения о местонахождении кораблей Черноморского флота и объектов ПВО, используя мессенджер Telegram.
В ФСБ подчеркнули, что благодаря своевременным действиям не удалось нанести ущерб военной технике и личному составу Вооруженных сил России. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая заключена под стражу.
В ведомстве также отметили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры для вербовки граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
Ранее в четверг ФСБ задержала жительницу Петербурга за сбор данных о военных. Ярослава Чумакова, арестованная в Петербурге по обвинению в пособничестве украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана.
Накануне ФСБ в Москве пресекла деятельность агентов молдавской разведки.