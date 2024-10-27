В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Маск объяснил, как человечеству избежать судьбы динозавров
Маск призвал человечество стать многопланетным видом
Человеческая цивилизация просуществует гораздо дольше, если люди станут многопланетным видом, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск считает, что одной из планет, которые станут спасительными для человечества, будет Марс, передает ТАСС.
Как подчеркнул миллиардер, существует «вероятность, что на Земле что-то случится». Катастрофа может носить антропогенный или природный характер, сказал он. «Однажды метеорит уже погубил динозавров», – заявил Маск.
Он отметил, что Земля не раз сталкивалась с событиями, которые оборачивались «массовым уничтожением». По его словам, «такие события еще будут впереди».
Напомним, Маск уже заявлял, что наша цивилизация просуществует «лишь несколько сотен лет», если человечество не станет межпланетным и межзвездным.