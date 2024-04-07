Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.36 комментариев
Маск связал выживание человечества с освоением новых планет
Маск усомнился в способности человечества выжить без освоения новых планет и звездных систем
Если человечество не станет межпланетным и межзвездным, то наша цивилизация просуществует «лишь несколько сотен лет», заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Если же люди смогут расселиться на новые планеты и в новые звездные системы, то «наша цивилизация просуществует миллионы лет», заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), отвечая на вопрос о том, сколько, по его мнению, просуществует человечество. Как полагает Маск, люди должны сохранять существующий уровень технологического развития 20 лет, пока «Марс не станет самодостаточным», передает ТАСС.
Напомним, Маск заявил, что человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, осваивать космос и заселять другие планеты.