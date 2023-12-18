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    Северный морской путь получит поддержку из космоса
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    Умер Отар Иоселиани
    Съезд «Единой России» поддержал Путина на выборах президента
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    18 декабря 2023, 02:10

    Маск призвал человечество заселять другие планеты

    Американский предприниматель Маск считает, что человечество должно заселять другие планеты

    Tекст: Вера Басилая

    Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, осваивать космос и заселять другие планеты, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Бизнесмен напомнил на странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что от первого полета самолета братьев Райт до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека». По его словам, это высшее достижение человечества, как цивилизации, передает ТАСС.

    Ранее Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.

    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    17 декабря 2023, 06:00
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации, сообщил представитель разработчика.

    Ночной дрон «Гастелло» создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, он оборудован высокочувствительной ночной камерой, способен летать на расстояние до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг, передает РИА «Новости».

    По словам представителя разработчика, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда не получается применить обычные дроны.

    FPV-дрон «Гастелло» начали производить в России в августе 2023 года. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

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    17 декабря 2023, 14:57
    Умер режиссер Отар Иоселиани

    Умер грузинский режиссер Отар Иоселиани

    Умер режиссер Отар Иоселиани
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

    Информацию о смерти Иоселиани подтвердили грузинским СМИ родные и близкие кинорежиссера, передает ТАСС.

    Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в «Грузия-фильме». В 1962 году снял первый короткометражный фильм «Апрель». Мировую известность ему принесла трилогия «Жил певчий дрозд», «Листопад» и «Пастораль».

    В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию, где в 1992 году режиссер снял фильм «Охота за бабочками», который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал народным артистом Грузинской ССР.

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    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    17 декабря 2023, 11:37
    Немецкая таможня решила конфисковывать рождественские подарки из России

    Таможня Германии будет конфисковывать рождественские подарки из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России, сообщила пресс-служба ведомства.

    По сообщению пресс-службы, ввоз некоторых товаров из России запрещен, под запрет попадают целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметика, которые входят в состав подарочных посылок, передает РИА «Новости».

    При этом в таможне отметили, что исключений нет, поэтому подсанкционные товары могут быть конфискованы.

    Ранее российское посольство рекомендовало не ездить в Германию на машинах с российскими номерами, автомобили на таможне изымали, прикрывались восьмым пакетом санкций против России.

    Коментарии (30)
    17 декабря 2023, 04:46
    Российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском

    Минобороны: Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России за неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами под Артемовсклм, сообщили в Министерстве обороны России.

    Уточняется, что для того, чтобы подавить сопротивление киевских боевиков, у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, позиции ВСУ были хорошо укреплены, передает РИА «Новости».

    Командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Шанс» отметил, что потери среди российских военнослужащих оказались минимальны. За работу в ходе штурма позиций  он был награжден уже вторым орденом Мужества, а весь личный состав тульских десантников, выполнявший поставленную задачу, был представлен к государственным наградам.

    «Шанс» заявил, что у ВСУ было численное превосходство , но десантникам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервы, при этом  большинство солдат противника бежало.

    Ранее Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного.

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    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    17 декабря 2023, 14:06
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

    Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

    Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

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    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

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    17 декабря 2023, 15:03
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья ДНР.

    По данным Минобороны, ВС России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также ликвидировали 91 украинский беспилотник, в том числе в районах Старомихайловки, Берестового, Белогоровки, Спорного ДНР, Змиевки, Кривошеевки, Новодружеска и Золоторевки ЛНР, Першотравневого Харьковской области, Раденска, Чаплынки Херсонской области, Нового и Мирного Запорожской области.

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военнослужащих, танк и три автомобиля, а также поразили самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении Украина потеряла до 95 военных, танк и 12 автомобилей, также ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    В Минобороны подчеркнули, что российская армия поразила командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, а также ликвидировала в районе Константиновки ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS и на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика.

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

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    Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа

    Евросоюз не смог согласовать программу бюджетной помощи для Украины на 50 млрд евро. Ранее американские конгрессмены также не достигли консенсуса относительно выплаты 60 млрд долларов офису Зеленского. Насколько критичны зарубежные средства для государственного бюджета Украины и каковы будут последствия отсутствия финансовой помощи от США и ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

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