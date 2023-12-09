До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Останки тираннозавра с двумя динозаврами в желудке нашли в Канаде
Ученые в Канаде обнаружили останки хищника тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщил телеканал СВС со ссылкой на исследование.
Редкое ископаемое было найдено в Альберте, передает РИА «Новости».
Находка позволила ученым получить новые знания о поведении динозавров и роли, которые они занимали в экосистеме. Телеканал CNN подчеркивает, это первый в истории случай, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра.