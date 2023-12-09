Останки тираннозавра с двумя динозаврами в желудке нашли в Канаде

На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

Tекст: Вера Басилая

Кулеба считает, что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.