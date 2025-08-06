Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме

Tекст: Алексей Дегтярев

Гутерриш не упомянул США в своем послании, посвященном 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, передает РИА «Новости».

Текст обращения был зачитан на японском языке заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу на траурной церемонии, транслировавшейся по телевидению и в интернете.

Также мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не упомянули страну, осуществившую атомную атаку. В мероприятии участвовали японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также жители города и их семьи, пережившие трагедию.

В среду, 6 августа, в мире отмечают День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Исполнилось 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме.

В 2024 году недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, на предвыборных дебатах он прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан.