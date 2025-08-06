Захарова заявила о нежелании США раскаяться за ядерные бомбардировки Японии

Захарова: США не раскаялись за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, США «укрепляются в понимании того, что сделали все правильно», и находятся в зоне комфорта, избегая обсуждения своей ответственности, передает радио Sputnik.

Захарова также обратила внимание, что в заявлениях японских представителей по случаю 80-й годовщины трагедии не было прямого упоминания, что удары нанесли именно США. Она отметила, что генсек ООН Антониу Гутерриш в послании к годовщине тоже не назвал Соединенные Штаты страной, совершившей бомбардировки.

«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема, они же не раскаялись. Что значит неназывание Соединенных Штатов Америки? Это создание им зоны комфорта», – заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии по случаю 80-летия трагедии также не упомянули США как страну, осуществившую бомбардировку. Японские официальные лица традиционно избегают прямого упоминания роли США в событиях 1945 года.

В мире 6 августа отмечают 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме.

Генсек ООН Гутерриш в своем послании к годовщине трагедии не упомянул США.

В 2024 году премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил об ответственности Вашингтона за гибель более ста тысяч мирных граждан.

Издание The New York Times назвало ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки «спасительными».