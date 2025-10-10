Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.
На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.
Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.
Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.