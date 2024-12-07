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TASR: Словакия в 2025 году сократит финансовую помощь украинским беженцам
Словакия с марта 2025 года сократит сроки финансовой помощи украинским беженцам
Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении финансовой поддержки беженцам с Украины с 1 марта 2025 года, что уменьшит период помощи на оплату жилья с 120 до 60 дней, сообщило TASR.
По информации агентства, Словакия с 1 марта 2025 года изменит условия предоставления финансовой поддержки украинским беженцам, передает ТАСС.
Президент страны Петер Пеллегрини подписал закон, который сокращает период, в течение которого они могут рассчитывать на помощь в оплате жилья, с 120 до 60 дней. Изменения также коснутся пребывания в специализированных центрах для мигрантов, где государственные дотации будут предоставляться только в течение двух месяцев.
Известно, что законопроект был утвержден Национальным советом Словакии еще в июне. Власти страны рассчитывают, что эти меры затронут около 20 тыс. украинских граждан, прибывающих в Словакию с целью временного убежища, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Австрии могут лишать помощи украинских беженцев с машинами.