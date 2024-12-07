TASR: Словакия в 2025 году сократит финансовую помощь украинским беженцам

Словакия с марта 2025 года сократит сроки финансовой помощи украинским беженцам

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, Словакия с 1 марта 2025 года изменит условия предоставления финансовой поддержки украинским беженцам, передает ТАСС.

Президент страны Петер Пеллегрини подписал закон, который сокращает период, в течение которого они могут рассчитывать на помощь в оплате жилья, с 120 до 60 дней. Изменения также коснутся пребывания в специализированных центрах для мигрантов, где государственные дотации будут предоставляться только в течение двух месяцев.

Известно, что законопроект был утвержден Национальным советом Словакии еще в июне. Власти страны рассчитывают, что эти меры затронут около 20 тыс. украинских граждан, прибывающих в Словакию с целью временного убежища, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Австрии могут лишать помощи украинских беженцев с машинами.