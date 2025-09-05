Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин поручил ВЭБ.РФ создать стандарт финансирования ГЧП-проектов
Президент России Владимир Путин указал на важность разработки прозрачных стандартов финансирования общественно значимых проектов для повышения эффективности государственно-частного партнерства.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил о необходимости создать национальный стандарт и модели финансирования концессионных проектов, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что такие меры позволят сделать государственно-частное партнерство в общественно значимых проектах более прозрачным и понятным для бизнеса и государства.
Путин подчеркнул: «Рассчитываю на деятельное участие ВЭБ.РФ в дальнейшем совершенствовании концессии и ГЧП, имею в виду создание национального стандарта и модели финансирования в этой сфере, что должно обеспечить прозрачность и общее понимание условий партнерства государства и бизнеса в общественно значимых проектах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Путин заявил о необходимости обеспечения устойчивости традиционных отраслей региона. Путин также предупредил о риске повышения цен при снижении ключевой ставки.