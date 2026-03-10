Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Зеленский: США так и не дали Украине лицензии на выпуск своих противоракет
Украинское руководство не добилось от американских партнеров разрешения на самостоятельное изготовление оборонительного вооружения, несмотря на длительные переговоры, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Зеленский выразил недовольство тем, что Вашингтон до сих пор не предоставил Киеву необходимые документы для выпуска противоракет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.
«Я проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией, проговаривал с производителями этих ракет, с партнерами, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили», – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что техническая возможность производства зависит сейчас исключительно от получения соответствующих юридических прав.
В феврале Зеленский заявлял об отказе США от обещаний предоставить лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.