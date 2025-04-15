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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена отказаться от диалога с Россией
    В Общественной палате объяснили цель двойной индексации пенсий
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Польша стала мировым лидером по милитаризации
    США не исключили разрыв торговых связей с Китаем
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    15 апреля 2025, 08:51 • Новости дня

    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

    Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

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    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    12 апреля 2025, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что устранение коренных причин является единственным способом решения проблемы и установления длительного мира. По его словам, Трамп был первым западным лидером, кто несколько раз убедительно отметил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.

    Лавров также отметил, что у России и США есть потенциал для налаживания отношений. «Потенциал есть всегда», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности более активных действий по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Министр подчеркнул, что хорошие отношения между США и Россией, а также с Китаем, не несут ничего плохого.

    По мнению Лаврова, нынешние отношения между Россией и администрацией Трампа характеризуются простым диалогом без диктата и предварительных условий. Он отметил, что это «очень банальная вещь», когда страны просто общаются друг с другом, не предъявляя жестких требований.

    Лавров ранее заявил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

    Газета ВЗГЛЯД также писала про первые результаты, достигнутые на переговорах президентов США и России, которые заключались в договоренностях по урегулированию кризиса на Украине.

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    14 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией

    Лавров рассказал об осуждении в США решения Байдена прекратить диалог с Россией

    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией, считая это идиотизмом, и предложили обсудить возникающие противоречия.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью газете «Коммерсант» заявил, что администрация президента США Дональда Трампа признала ошибочным решение команды экс-президента Джо Байдена прекратить диалог с Россией, передает ТАСС. Лавров отметил, что американские представители назвали это решение «идиотизмом», унаследованным от предыдущей администрации.

    По словам Лаврова, российская и американская стороны согласны с тем, что необходимо обсуждать существующие проблемы и противоречия, чтобы они не перерастали в конфронтацию. Министр подчеркнул важность ответственности обеих стран как международных игроков в поиске решений.

    Лавров также отметил, что в ситуациях, где интересы России и США совпадают, страны должны максимально использовать возможности для развития взаимовыгодных проектов в различных сферах. Он считает, что такой прагматичный подход способен улучшить отношения между государствами и обеспечить экономические и технологические выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн президенту России Владимиру Путину по прекращению огня на Украине, европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского или искать нового лидера на Украине, а Россия, несмотря на перекрытое на 95% экономическое взаимодействие с США, не просит отмены санкций.

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    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    @ REUTERS/Max Rossi

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

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    13 апреля 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков: Беседа Путина и Уиткоффа станет шагом к встрече глав России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом станет шагом к саммиту лидеров РФ и США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул значимость встречи Путина с Уиткоффом. По его словам, эта встреча станет важным шагом в подготовке к саммиту лидеров двух стран. Песков отметил, что данная встреча требует тщательной подготовки и состоится в соответствующее время.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Песков заявил: «Так или иначе, безусловно, она (встреча с Уиткоффом) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи (двух президентов)».

    Он также напомнил о ранее выраженной политической воле обоих лидеров – Путина и Трампа – касательно необходимости проведения саммита.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась четыре с половиной часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    12 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал «мягко выражаясь» глупой политику Байдена по изоляции России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме раскритиковал политику предыдущей администрации США в отношении России.

    «Администрация (Джо) Байдена решила, что Россия «должна извлечь урок». И этот урок,  наказание, должно заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», – заметил Лавров.

    Ранее на форуме Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне.

    8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США.

    Ранее американский журналист Такер  Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    12 апреля 2025, 10:36 • Новости дня
    Читатели Le Figaro обвинили Европу в затягивании кризиса на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французской газеты Le Figaro считают, что встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффым может привести к российско-американскому соглашению, исключающему участие Владимира Зеленского в урегулировании конфликта на Украине.

    Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Зеленский не играет значительной роли в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Один из комментариев, оставленный пользователем под ником Canquoеlle, отметил: «И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего – так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением».

    Некоторые читатели обвинили Европу в затягивании кризиса из-за постоянной поддержки Киева и поставок вооружений.

    Пользователь Antenor des Fontaines предупредил, что «пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать».

    Читатель под ником Aife заявил, что Европа вовлечена в прокси-войну против России и теперь не знает, как выйти из нее без потери лица. Он отметил, что «этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    12 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

    Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.

    Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

    «У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

    Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.

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    Российские войска продвинулись в районе Ямполовки в ДНР
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    Власти США заморозили финансирование Гарварда из-за антисемитизма
    Канадская журналистка попросила у Путина российское гражданство
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО
    Россияне начали получать фейковые письма о входе в «Госуслуги»

    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Во-первых, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне. Иронично, что теперь российский газ должен составить конкуренцию и обезопасить Европу. Во-вторых, надо спасать оставшуюся промышленность Европы. Как и когда Газпром сможет нарастить экспорт в Европу? Подробности

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    Как будущий иноагент возглавил российский МИД

    Андрей Козырев, глава российского МИДа времен президента Ельцина, признан иностранным агентом. Как получилось, что один из ключевых постов в федеральном правительстве когда-то получил человек, деятельность которого на посту министра иностранных дел заставляет говорить в лучшем случае о непрофессионализме, а может быть, и о чем-то худшем? Подробности

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    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

    Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия. Подробности

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    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией

    Помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под лозунгом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке. И похоже, что уже выбрана страна, которая будет за это применение отвечать. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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