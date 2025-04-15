Уиткофф предложил новую форму отношений США и России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.