  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня

    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    22 июня 2024, 10:57 • Новости дня
    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Посол США в России Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Tекст: Александра Юдина

    Деловые поездки президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, американская политика диктата и санкций полностью провалилась, это подтверждает тот факт, что страны Глобального Юга тянутся к России, передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары для выяснения деталей этих визитов.

    В частности, Антонов напомнил, что вслед за российским лидером в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк для того, чтобы «подтвердить приверженность США реализации договоренностей между странами».

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

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    22 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения, сообщил посол России Анатолий Антонов.

    По его словам, в пятницу американская администрация прислала уведомление, что закрывается визовый центр, это означает дополнительную нагрузку на российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Мы будем продолжать работать и не бросим наших соотечественников», – подчеркнул Антонов.

    Также посол добавил, что американцы отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну.

    Ранее США ограничили удары по России американским оружием.

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    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 02:58 • Новости дня
    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»

    «Лаборатория Касперского» сообщила о предложении Вашингтону устроить проверку ее продуктов третьей стороной

    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    «Лаборатория Касперского» предлагала США провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, сообщила компания.

    «Лаборатория Касперского» отметила, что сможет продавать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других государствах ее деятельность «остается стабильной», передает РИА «Новости».

    Решение минторга США компания связывает с «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», оно не обусловлено «технической оценкой продуктов». Компания заявила, что власти США «игнорируют заслуги компании», их шаги «будет способствовать развитию киберпреступности».

    «Лаборатория Касперского» подчеркнула необходимость «международного сотрудничества экспертов по кибербезопасности». Указывается, что сейчас «оно ограничено». Кроме того, со ссылкой на независимые тесты компания отметила, что «пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями», клиентам «Лаборатории Касперского» придется пережить «серьезные сложности» из-за необходимости «срочно искать замену» проверенным технологиям.

    «Лаборатория Касперского» намерена задействовать «доступные юридические меры» для сохранения «текущей деятельности и отношений с партнерами и клиентами». В «Лаборатории Касперского» заверили, что будут защищать мир от киберугроз, а свой бизнес – «от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании».

    Напомним, минторг США сообщил, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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