Адвокаты экс-владельца лизинговой компании предложила залог 725 млн рублей

Защита Тайчера предложила залог, покрывающий сумму обвинения в 725 млн рублей

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, сторона защиты бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера предложила суду отпустить его из СИЗО под залог в размере 725 млн рублей.

Адвокаты подчеркнули, что предложение соответствует сумме, которую инкриминирует следствие. «Мы предложили залог в виде суммы, которую предварительно инкриминировало следствие, эта сумма – 725 млн рублей. Мы говорим о полном погашении предварительного ущерба в рамках следствия», – указывается в доводах защиты.



Напомним, Тайчера обвиняют в хищении не менее 710 млн рублей через заключение фиктивных договоров займа с фирмой «Рейл стрим». Свою вину он не признает. Защита настаивает на освобождении под залог, утверждая, что предложенная сумма полностью покрывает предполагаемый ущерб.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители потребовали арестовать экс-совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Трансфин-М» – это одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продало 100% «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.

