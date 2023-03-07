Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

Эксперты разъяснили адресованные Зеленскому слова Лукашенко «просто гнида»

«Что ж, вызов брошен!». Так Александр Лукашенко описал диверсию против российского самолета А-50 в Минске. По его словам, на территории республики уже задержаны террористы, которые пытались совершить теракт. Более того, он был согласован с Владимиром Зеленским, которого белорусский лидер удостоил словом «гнида». Почему Лукашенко столь резко отреагировал на украинскую провокацию и к каким последствиям она может привести?

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые атаковали самолет А-50. «Был подготовлен террорист. Он россиянин, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году», – сказал Лукашенко.

Президент республики указал: сперва террорист не сумел проникнуть в Белоруссию в пропускном пункте в Бресте, потому вернулся в Варшаву. Киев предоставил запасной маршрут: Варшава – Лодзь – Рига. Там диверсант пересек латвийско-российскую границу. В Минск он приехал на автобусе из Пскова, сообщает БелТА.

Белорусский лидер уточнил, что нападавший – из ИТ-сферы или просто человек, который разбирается в технологиях. Он специально готовился для проведения терактов. Для нападения использовались современные технологии: ЦРУ создали ему программу, чтобы по спецтелефонам отслеживать каждый его шаг в аудио- и видеорежиме.

Всего задержаны более 20 соучастников нападения. Они тренировались на Украине вместе с теми, кто организовал налет украинских БПЛА на аэродром Энгельс в Саратовской области. Некоторые из нападавших сбежали за границу, но в Минске установили личности всех диверсантов. Президент отметил: нападавшие использовали два маленьких дрона, чтобы уйти от систем слежения. Это были китайские БПЛА, купленные в США и привезенные на Украину.

Сам теракт начал готовиться «восемь или шесть месяцев назад» при участии СБУ и ЦРУ. После инцидента в Белоруссии «были подняты тысячи силовиков», чтобы не пустить диверсантов в Россию, сказал Лукашенко. Лидер группировки диверсантов был «очень ценен» для Киева и Запада – ему продумывали маршруты бегства из Белоруссии, а сам он залег на дно. Спецслужбы поймали его в особняке садового товарищества под Боровлянами в пригороде Минска.

Белорусский лидер также указал на роль в теракте президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский – просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю, как президент», – отметил Лукашенко. Он также отметил, что подобные действия Зеленского расходятся с его предложениями заключить взаимный «пакт о ненападении».

«И в это время… Что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.

Напомним, в феврале нынешнего года белорусская оппозиция сообщила, что диверсантам удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи. При этом, по словам Лукашенко, борт не получил серьезных повреждений, «на нем есть царапины и одна пробоина, они не мешают выполнять обязанности». Самолет встречал белорусского президента по возвращении из Китая.

«Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло»,

– добавил он. Борт базируется на 50-й смешанной авиационной базе ВВС Белоруссии в поселке Мачулищи в четырех километрах от Минска. Самолет прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Он участвовал в проходивших с 16 января по 1 февраля белорусско-российских летных учениях.

Добавим, что отношения Лукашенко и Зеленского последовательно ухудшались последние несколько лет. Коренной разлом начался в июле 2020 года, когда в санатории «Белорусочка» под Минском были задержаны 32 россиянина, которых СМИ называли бойцами ЧВК «Вагнер».

Киев заявил, что 28 из задержанных – граждане Украины, и направил в белорусскую генпрокуратуру запрос об их выдаче, причем украинский суд успел принять решение об их заочном аресте. Спустя время СМИ сообщили, что задержание было масштабной провокацией Киева в сотрудничестве с западными спецслужбами. Ситуацию Лукашенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

В итоге Минск выдал «бойцов» Москве. Это привело к накалу в отношениях Минска и Киева, стороны обменялись обоюдной критикой. Стало понятно, что Украина начинает масштабную кампанию провокаций против Белоруссии. Позже Украина присоединилась к большинству санкций ЕС и США против Минска.

К осени 2022 года Украина сосредоточила у белорусской границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях». В настоящее время группировка ВСУ в районах белорусской границы оценивается в 20 тыс. человек.

Как считают эксперты, слова Лукашенко о Зеленском могут задеть главу Украины. «Зеленский привык к лести, особенно со стороны западной прессы, а тут Лукашенко сказал о нем правду. Ввиду его «комплекса Наполеона», эти слова станут для него очень обидными», – пояснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

«По сути, Лукашенко создал брешь в образе Зеленского как «главного защитника демократии» в Европе. Это конфуз на самом высоком уровне», – указал политолог. «Что касается самого белорусского лидера, то он позиционирует себя как хозяйственника. И когда какой-то пацан из Кривого Рога сперва хочет переговоров, а потом инициирует теракты на территории Белоруссии, то Лукашенко не может реагировать иначе», – заметил собеседник.

«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.

«Я думаю, сам Зеленский в этой ситуации промолчит, но ВСУ и украинские диверсанты продолжат атаки на белорусские объекты инфраструктуры. Ну, а в Мачулищах необходимо усилить оборону», – считает белорусский независимый военный эксперт Александр Алесин.

«Если аппарат противника летит ниже отметки в 50 метров, при этом прикрывается лесными массивами или стоящими зданиями, то заметить его достаточно проблематично. Необходимо нарастить присутствие ЗРК ближнего действия в районе самой авиационной площадки», – считает он. «В этом случае вероятность засечь неожиданную атаку будет существенно повышена. Очень важно озаботиться этим в ближайшее время. Мачулищи – ключевой пункт для наших ВВС. Его незаменимость диктуется возможностью принимать стратегические бомбардировщики и другие тяжелые самолеты. Там же базируется российская авиация», – подчеркивает эксперт.

«Можно назвать две цели, которые преследуют ВСУ с помощью атак на белорусские объекты. Во-первых, это проверка общей системы ПВО страны. Во-вторых, подобным образом осуществляется информационная атака на Москву и Минск», – акцентирует Алесин.

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«Александр Лукашенко давно заявил о том, что в случае переноса военных действий на территорию Белоруссии, он будет вынужден дать решительный ответ. В принципе, страна может нанести существенный удар по объектам инфраструктуры Украины. Минск располагает «Искандерами», так что проблем с дальностью атак быть не должно», – рассказывает эксперт.

«Смысл действий руководства Украины и Запада заключается в следующем: вовлечь Белоруссию в конфликт, чтобы вынудить Россию растянуть линию фронта на еще большее расстояние. Расчет был на импульсивность действий Минска, однако организаторы допустили ошибку в данном вопросе. Руководство страны проявило мудрую сдержанность», – отмечает собеседник.

«В принципе, примерное совпадение по времени атаки на аэродром в Мачулищах и проникновение диверсионной группы в Брянскую область позволяют нам говорить о том, что ведется широкомасштабная информационная кампания со стороны официального Киева. В этой ситуации нам необходимо спокойно работать, не допускать распространения панических настроений и трудиться на благо реализации поставленных задач», – резюмирует аналитик.

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