Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

Взгляд
7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

Украинцы проголосовали против отмены выходного дня 8 марта Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
В канун 8 Марта на Украине вновь обострилась дискуссия об отмене праздника и лишении его статуса выходного дня. Более того, депутаты подают соответствующие законопроекты в Раду. Однако украинцы по-прежнему выступают против такой инициативы и поздравляют женщин по старинке. Почему националисты не в силах искоренить эту традицию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
Перейти в раздел…

Африканцы подвергли Макрона насмешкам и унижениям

Визит президента Франции в Африку пошел не так, как хотелось Макрону Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM/Reuters
Французский президент провозгласил «конец эры французской Африки» – и все ради того, чтобы страны Черного континента поверили во французский нейтралитет и встречали посланников Парижа лучше, чем представителей Москвы и Пекина. В реальности получилось все ровно наоборот: африканцы подвергли Макрона насмешкам. Как такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...

Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Перейти в раздел…

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
    Лукашенко связал диверсию в Белоруссии с терактом в Брянской области Эксперт: Зеленский проглотит оскорбление «гнида» от Лукашенко Asia Times: Бои за Артемовск станут для Украины началом конца Украина вышла из соглашения о пограничном контроле с Россией
    Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль Глава Минобороны Польши пообещал передать Украине еще 10 танков Leopard Депутат: Желающих воевать на стороне Украины мигрантов нужно сажать Блогеру Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
    Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске Минобороны назвало критерии отбора в добровольческие формирования В здании ГУ МВД на Петровке в Москве произошел пожар СМИ: Принадлежащего Кадырову жеребца украли в Чехии

    освобождены из плена


    С Украины вернули 90 пленных военнослужащих России

    боевая обстановка


    Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску

    прогноз погоды


    В Москву придут 15-градусные морозы в ночь на 8 марта

    Видео

    житница Европы


    Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

    женский праздник


    Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

    командир «Спарты»


    Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

    Байден в Варшаве


    Запад осознал невозможность поражения России на Украине

    400 ракет «Томагавк»


    США создают новую угрозу у границ России

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

    Эксперты разъяснили адресованные Зеленскому слова Лукашенко «просто гнида»
    Зеленский сознательно обостряет отношения с Лукашенко
    		  
    7 марта 2023, 18:20
    Фото: ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Что ж, вызов брошен!». Так Александр Лукашенко описал диверсию против российского самолета А-50 в Минске. По его словам, на территории республики уже задержаны террористы, которые пытались совершить теракт. Более того, он был согласован с Владимиром Зеленским, которого белорусский лидер удостоил словом «гнида». Почему Лукашенко столь резко отреагировал на украинскую провокацию и к каким последствиям она может привести?

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые атаковали самолет А-50. «Был подготовлен террорист. Он россиянин, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году», – сказал Лукашенко.

    Президент республики указал: сперва террорист не сумел проникнуть в Белоруссию в пропускном пункте в Бресте, потому вернулся в Варшаву. Киев предоставил запасной маршрут: Варшава – Лодзь – Рига. Там диверсант пересек латвийско-российскую границу. В Минск он приехал на автобусе из Пскова, сообщает БелТА.

    Белорусский лидер уточнил, что нападавший – из ИТ-сферы или просто человек, который разбирается в технологиях. Он специально готовился для проведения терактов. Для нападения использовались современные технологии: ЦРУ создали ему программу, чтобы по спецтелефонам отслеживать каждый его шаг в аудио- и видеорежиме.

    Всего задержаны более 20 соучастников нападения. Они тренировались на Украине вместе с теми, кто организовал налет украинских БПЛА на аэродром Энгельс в Саратовской области. Некоторые из нападавших сбежали за границу, но в Минске установили личности всех диверсантов. Президент отметил: нападавшие использовали два маленьких дрона, чтобы уйти от систем слежения. Это были китайские БПЛА, купленные в США и привезенные на Украину.

    Сам теракт начал готовиться «восемь или шесть месяцев назад» при участии СБУ и ЦРУ. После инцидента в Белоруссии «были подняты тысячи силовиков», чтобы не пустить диверсантов в Россию, сказал Лукашенко. Лидер группировки диверсантов был «очень ценен» для Киева и Запада – ему продумывали маршруты бегства из Белоруссии, а сам он залег на дно. Спецслужбы поймали его в особняке садового товарищества под Боровлянами в пригороде Минска.

     

    Белорусский лидер также указал на роль в теракте президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский – просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю, как президент», – отметил Лукашенко. Он также отметил, что подобные действия Зеленского расходятся с его предложениями заключить взаимный «пакт о ненападении».

    «И в это время… Что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.

    Напомним, в феврале нынешнего года белорусская оппозиция сообщила, что диверсантам удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи. При этом, по словам Лукашенко, борт не получил серьезных повреждений, «на нем есть царапины и одна пробоина, они не мешают выполнять обязанности». Самолет встречал белорусского президента по возвращении из Китая.

    «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло»,

    – добавил он. Борт базируется на 50-й смешанной авиационной базе ВВС Белоруссии в поселке Мачулищи в четырех километрах от Минска. Самолет прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Он участвовал в проходивших с 16 января по 1 февраля белорусско-российских летных учениях.

    Добавим, что отношения Лукашенко и Зеленского последовательно ухудшались последние несколько лет. Коренной разлом начался в июле 2020 года, когда в санатории «Белорусочка» под Минском были задержаны 32 россиянина, которых СМИ называли бойцами ЧВК «Вагнер».

    Киев заявил, что 28 из задержанных – граждане Украины, и направил в белорусскую генпрокуратуру запрос об их выдаче, причем украинский суд успел принять решение об их заочном аресте. Спустя время СМИ сообщили, что задержание было масштабной провокацией Киева в сотрудничестве с западными спецслужбами. Ситуацию Лукашенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

    В итоге Минск выдал «бойцов» Москве. Это привело к накалу в отношениях Минска и Киева, стороны обменялись обоюдной критикой. Стало понятно, что Украина начинает масштабную кампанию провокаций против Белоруссии. Позже Украина присоединилась к большинству санкций ЕС и США против Минска.

    К осени 2022 года Украина сосредоточила у белорусской границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях». В настоящее время группировка ВСУ в районах белорусской границы оценивается в 20 тыс. человек.

    Как считают эксперты, слова Лукашенко о Зеленском могут задеть главу Украины. «Зеленский привык к лести, особенно со стороны западной прессы, а тут Лукашенко сказал о нем правду. Ввиду его «комплекса Наполеона», эти слова станут для него очень обидными», – пояснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    «По сути, Лукашенко создал брешь в образе Зеленского как «главного защитника демократии» в Европе. Это конфуз на самом высоком уровне», – указал политолог. «Что касается самого белорусского лидера, то он позиционирует себя как хозяйственника. И когда какой-то пацан из Кривого Рога сперва хочет переговоров, а потом инициирует теракты на территории Белоруссии, то Лукашенко не может реагировать иначе», – заметил собеседник.

    «Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

    По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.

    «Я думаю, сам Зеленский в этой ситуации промолчит, но ВСУ и украинские диверсанты продолжат атаки на белорусские объекты инфраструктуры. Ну, а в Мачулищах необходимо усилить оборону», – считает белорусский независимый военный эксперт Александр Алесин.

    «Если аппарат противника летит ниже отметки в 50 метров, при этом прикрывается лесными массивами или стоящими зданиями, то заметить его достаточно проблематично. Необходимо нарастить присутствие ЗРК ближнего действия в районе самой авиационной площадки», – считает он. «В этом случае вероятность засечь неожиданную атаку будет существенно повышена. Очень важно озаботиться этим в ближайшее время. Мачулищи – ключевой пункт для наших ВВС. Его незаменимость диктуется возможностью принимать стратегические бомбардировщики и другие тяжелые самолеты. Там же базируется российская авиация», – подчеркивает эксперт.

    «Можно назвать две цели, которые преследуют ВСУ с помощью атак на белорусские объекты. Во-первых, это проверка общей системы ПВО страны. Во-вторых, подобным образом осуществляется информационная атака на Москву и Минск», – акцентирует Алесин.

    «Александр Лукашенко давно заявил о том, что в случае переноса военных действий на территорию Белоруссии, он будет вынужден дать решительный ответ. В принципе, страна может нанести существенный удар по объектам инфраструктуры Украины. Минск располагает «Искандерами», так что проблем с дальностью атак быть не должно», – рассказывает эксперт.

    «Смысл действий руководства Украины и Запада заключается в следующем: вовлечь Белоруссию в конфликт, чтобы вынудить Россию растянуть линию фронта на еще большее расстояние. Расчет был на импульсивность действий Минска, однако организаторы допустили ошибку в данном вопросе. Руководство страны проявило мудрую сдержанность», – отмечает собеседник.

    «В принципе, примерное совпадение по времени атаки на аэродром в Мачулищах и проникновение диверсионной группы в Брянскую область позволяют нам говорить о том, что ведется широкомасштабная информационная кампания со стороны официального Киева. В этой ситуации нам необходимо спокойно работать, не допускать распространения панических настроений и трудиться на благо реализации поставленных задач», – резюмирует аналитик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •