Минск выдал Москве задержанных в июле россиян

Задержанные в Белоруссии россияне, которых называли «бойцами ЧВК Вагнера», отпущены и находятся в России.

Всего в Россию вернулись 32 человека, сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

«В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», – говорится в сообщении

Один из задержанных россиян, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.

Отмечается, что передача задержанных проходила в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Компетентные органы продолжают разбираться в ситуации с задержанными россиянами, добавили в надзорном ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС, знакомый с ситуацией сообщил, что 32 гражданина России были возвращены на родину в пятницу «наземным маршрутом через российско-белорусскую границу».

Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера.

Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. При этом Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.

В то же время СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.