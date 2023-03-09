Украина угрожает террором союзникам России

Украинские спецслужбы приступили к дестабилизации Приднестровья

После серии терактов в Брянской области и Белоруссии спецслужбы Украины попытались атаковать Приднестровье, а точнее главу республики Вадима Красносельского. Теракт должен был привести к многочисленным жертвам, но худшего удалось избежать. Как Тирасполь намерен противостоять украинскому террору и может ли ПМР рассчитывать на поддержку Молдавии в этом вопросе?

В четверг министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского. Подозреваемые – непосредственно исполнители – были задержаны по горячим следам и уже дают признательные показания. В министерстве сообщили, что теракт готовился по указке Службы безопасности Украины (СБУ).

Покушение должно было произойти в центре Тирасполя и привести к многочисленным жертвам и устранению первых лиц непризнанной республики. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о приготовлении к теракту и о подготовке к убийству двух и более лиц.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Красносельский продолжает выполнять свои обязанности на рабочем месте в «стандартном режиме». «Президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны», – сказал Игнатьев.

По его словам, организаторы теракта планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем Красносельского. По информации прокурора республики Анатолия Гурецкого, машину марки Land Rover собирались начинить 8 кг гексогена и металлическими осколками – шурупами, гайками и проволокой.

По данным местных СМИ, в подготовке теракта участвовал уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан, который ранее был судим по нескольким статьям, а после освобождения переехал в Одессу. После начала СВО он вошел в ряды теробороны Украины, а затем начал работать с СБУ, от которой получил задание на теракт. В Следственном комитете сообщили, что за руководителями Приднестровья и их семьями следили полгода, передавая информацию в Киев.

В ПМР обещают потребовать от Киева информацию о готовившемся теракте. В этом процессе также будут задействованы участники международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию «5+2». Также Тирасполь рассчитывает призвать мировую общественность к обеспечению необходимых гарантий безопасности.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не допустить ее втягивания в конфликт на Украине. В интервью ТАСС Дондон заявил, что «сообщения о готовящемся теракте в Приднестровье вызывают обеспокоенность». «Как мы видим, власти Молдавии, спецслужбы ничего не знают об этом, несмотря на все новые и новые сообщения о возросшей активности украинских спецслужб в нашей стране», – подчеркнул политик.

В последние недели ситуация вокруг ПМР серьезно обострилась в связи с сообщениями об активизации Киевом подготовки к провокации с вторжением на территорию республики якобы в ответ на наступление оттуда российских сил. В Минобороны России заявляли о значительном скоплении украинских сил и техники у приднестровской границы.

Бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба уверен, что заказчиком теракта была украинская «партия войны». «Граничащее с Украиной Приднестровье неизбежно становится частью злонамеренных планов украинских полевых командиров», – сказал Щерба газете ВЗГЛЯД.

Он не исключает возможности полномасштабного столкновения с Украиной, «потому что горячих голов в Киеве хоть отбавляй». На территории Приднестровья располагается российский контингент миротворцев, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «может быть заинтересован в развязывании «маленькой победоносной войны» против РФ на этом участке».

«Мы не оставляем без внимания недавние теракты в Белоруссии и Брянской области. Украина желает дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России и ее союзников», – добавляет бывший председатель Верховного совета ПМР.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак объяснил, зачем Тирасполь постарается задействовать максимум дипломатических рычагов не только в рамках двусторонних отношений с Украиной, но и на уровне формата переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

«Международное участие в проблеме может дать республике гораздо больше, чем прямой контакт с Киевом. Мы осознаем опасность возможной атаки сил СБУ и ВСУ на республику, и с опаской смотрим на теракты в Белоруссии и Брянской области. Однако ставить их в один ряд с покушением на Вадима Красносельског, как мне кажется, не стоит», – сказал Ястребчак газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

Он напомнил, что уже в прошлом году Приднестровье «стало объектом дестабилизирующих действий со стороны Украины». «Осуществляется попытка спровоцировать Тирасполь на ответные действия с целью вовлечения в текущий конфликт. К сожалению, мы не можем отрицать возможность повторения планирования терактов на территории ПМР», – подчеркивает собеседник.

«Удивляет, что Киев не задумывается о судьбах собственных граждан, которые с начала СВО сбежали от ужасов войны, в том числе и в Приднестровье. Покушение планировалось в оживленном районе Тирасполя, что потенциально могло бы представлять опасность и для украинцев, находящихся в этом городе», – отмечает Ястребчак.

«Что касается возможной реакции Кишинева, то его роль в урегулировании ситуации окажется минимальной. Причем причиной этого станет недавно принятый в Молдавии «Закон о сепаратизме», который накладывает существенные ограничения на взаимодействие официальных лиц двух республик», – акцентирует собеседник.

Таким образом, возможность передачи данных о теракте между сторонами окажется маловероятной. «Соответственно, роль Кишинева ограничится лишь позицией «стороннего наблюдателя», в рамках которой максимум можно выразить некоторую обеспокоенность», – резюмирует Ястребчак.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД