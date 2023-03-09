Украина угрожает террором союзникам России

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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС AP/ТАСС
Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...

Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...
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Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
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Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина угрожает террором союзникам России

    Украинские спецслужбы приступили к дестабилизации Приднестровья
    Киев готовил покушение на главу ПМР
    		  
    9 марта 2023, 19:55
    Текст: Евгений Поздняков

    После серии терактов в Брянской области и Белоруссии спецслужбы Украины попытались атаковать Приднестровье, а точнее главу республики Вадима Красносельского. Теракт должен был привести к многочисленным жертвам, но худшего удалось избежать. Как Тирасполь намерен противостоять украинскому террору и может ли ПМР рассчитывать на поддержку Молдавии в этом вопросе?

    В четверг министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского. Подозреваемые – непосредственно исполнители – были задержаны по горячим следам и уже дают признательные показания. В министерстве сообщили, что теракт готовился по указке Службы безопасности Украины (СБУ).

    Покушение должно было произойти в центре Тирасполя и привести к многочисленным жертвам и устранению первых лиц непризнанной республики. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о приготовлении к теракту и о подготовке к убийству двух и более лиц.

    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Красносельский продолжает выполнять свои обязанности на рабочем месте в «стандартном режиме». «Президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны», – сказал Игнатьев.

    По его словам, организаторы теракта планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем Красносельского. По информации прокурора республики Анатолия Гурецкого, машину марки Land Rover собирались начинить 8 кг гексогена и металлическими осколками – шурупами, гайками и проволокой.

    По данным местных СМИ, в подготовке теракта участвовал уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан, который ранее был судим по нескольким статьям, а после освобождения переехал в Одессу. После начала СВО он вошел в ряды теробороны Украины, а затем начал работать с СБУ, от которой получил задание на теракт. В Следственном комитете сообщили, что за руководителями Приднестровья и их семьями следили полгода, передавая информацию в Киев.

    В ПМР обещают потребовать от Киева информацию о готовившемся теракте. В этом процессе также будут задействованы участники международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию «5+2». Также Тирасполь рассчитывает призвать мировую общественность к обеспечению необходимых гарантий безопасности.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не допустить ее втягивания в конфликт на Украине. В интервью ТАСС Дондон заявил, что «сообщения о готовящемся теракте в Приднестровье вызывают обеспокоенность». «Как мы видим, власти Молдавии, спецслужбы ничего не знают об этом, несмотря на все новые и новые сообщения о возросшей активности украинских спецслужб в нашей стране», – подчеркнул политик.

    В последние недели ситуация вокруг ПМР серьезно обострилась в связи с сообщениями об активизации Киевом подготовки к провокации с вторжением на территорию республики якобы в ответ на наступление оттуда российских сил. В Минобороны России заявляли о значительном скоплении украинских сил и техники у приднестровской границы.

    Бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба уверен, что заказчиком теракта была украинская «партия войны». «Граничащее с Украиной Приднестровье неизбежно становится частью злонамеренных планов украинских полевых командиров», – сказал Щерба газете ВЗГЛЯД.

    Он не исключает возможности полномасштабного столкновения с Украиной, «потому что горячих голов в Киеве хоть отбавляй». На территории Приднестровья располагается российский контингент миротворцев, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «может быть заинтересован в развязывании «маленькой победоносной войны» против РФ на этом участке».

    «Мы не оставляем без внимания недавние теракты в Белоруссии и Брянской области. Украина желает дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России и ее союзников», – добавляет бывший председатель Верховного совета ПМР.

    В свою очередь экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак объяснил, зачем Тирасполь постарается задействовать максимум дипломатических рычагов не только в рамках двусторонних отношений с Украиной, но и на уровне формата переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

    «Международное участие в проблеме может дать республике гораздо больше, чем прямой контакт с Киевом. Мы осознаем опасность возможной атаки сил СБУ и ВСУ на республику, и с опаской смотрим на теракты в Белоруссии и Брянской области. Однако ставить их в один ряд с покушением на Вадима Красносельског, как мне кажется, не стоит», – сказал Ястребчак газете ВЗГЛЯД.

    Он напомнил, что уже в прошлом году Приднестровье «стало объектом дестабилизирующих действий со стороны Украины». «Осуществляется попытка спровоцировать Тирасполь на ответные действия с целью вовлечения в текущий конфликт. К сожалению, мы не можем отрицать возможность повторения планирования терактов на территории ПМР», – подчеркивает собеседник.

    «Удивляет, что Киев не задумывается о судьбах собственных граждан, которые с начала СВО сбежали от ужасов войны, в том числе и в Приднестровье. Покушение планировалось в оживленном районе Тирасполя, что потенциально могло бы представлять опасность и для украинцев, находящихся в этом городе», – отмечает Ястребчак.

    «Что касается возможной реакции Кишинева, то его роль в урегулировании ситуации окажется минимальной. Причем причиной этого станет недавно принятый в Молдавии «Закон о сепаратизме», который накладывает существенные ограничения на взаимодействие официальных лиц двух республик», – акцентирует собеседник.

    Таким образом, возможность передачи данных о теракте между сторонами окажется маловероятной. «Соответственно, роль Кишинева ограничится лишь позицией «стороннего наблюдателя», в рамках которой максимум можно выразить некоторую обеспокоенность», – резюмирует Ястребчак.

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