Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
Российские борцы победили в медальном зачете ЧМ среди военнослужащих
Россия заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по борьбе среди военнослужащих в Ереване
Российская сборная заняла первое место на чемпионате мира среди военнослужащих, собрав 17 медалей, включая 4 золотые, в соревнованиях, проходивших в Ереване под эгидой CISM.
Российские борцы завоевали первое место в медальном зачете на чемпионате мира среди военнослужащих в Ереване, сообщает ТАСС. Турнир, организованный Международным советом военного спорта (CISM), проходил с 18 по 23 ноября. Команда России успешно выступила, завоевав четыре золотые, три серебряные и десять бронзовых медалей.
Тренерский штаб российской команды возглавляли известные спортсмены. Это олимпийский чемпион 2000 года по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев и победитель Олимпиады 2012 года по вольной борьбе Джамал Отарсултанов. Оба тренера сыграли важную роль в подготовке команды к соревнованиям.
Российские борцы выступали на турнире под флагом своей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который является важной стадией отбора к Олимпийским играм. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что российским борцам разрешили выступить на чемпионате мира в Армении под флагом своей страны, что является значимым событием для российского спорта.