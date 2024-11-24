Россия заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по борьбе среди военнослужащих в Ереване

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские борцы завоевали первое место в медальном зачете на чемпионате мира среди военнослужащих в Ереване, сообщает ТАСС. Турнир, организованный Международным советом военного спорта (CISM), проходил с 18 по 23 ноября. Команда России успешно выступила, завоевав четыре золотые, три серебряные и десять бронзовых медалей.

Тренерский штаб российской команды возглавляли известные спортсмены. Это олимпийский чемпион 2000 года по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев и победитель Олимпиады 2012 года по вольной борьбе Джамал Отарсултанов. Оба тренера сыграли важную роль в подготовке команды к соревнованиям.

Российские борцы выступали на турнире под флагом своей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который является важной стадией отбора к Олимпийским играм. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что российским борцам разрешили выступить на чемпионате мира в Армении под флагом своей страны, что является значимым событием для российского спорта.