Рябков заявил о готовности США срочно увеличить ядерный арсенал
США хотят сохранить себе свободу рук в сфере стратегических вооружений и держат наготове опцию по наращиванию ядерного потенциала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, США готовы воспользоваться различными сценариями для наращивания ядерного арсенала, передает РИА «Новости». Рябков сообщил, что американская сторона стремится сохранить полную свободу рук в сфере стратегических вооружений и держит наготове опции быстрого увеличения ядерных сил.
«Из других высказываний американских официальных лиц вытекает, что США намерены сохранять в данной сфере полную свободу рук, держа наготове различные опции, в том числе, возможно, и по наращиванию, причем быстрому, своего ядерного арсенала. Подается так, что эти опции могут быть срочно задействованы по первому приказу президента», – заявил Рябков в интервью.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США перестал действовать пятого февраля. Президент России Владимир Путин в прошлом году предложил обеим странам соблюдать прежние лимиты еще год, но официальный ответ из Вашингтона так и не поступил. В день окончания срока действия договора российский МИД объявил, что стороны больше не связаны обязательствами, но Россия намерена сохранять ответственную политику, исходя из анализа военной политики США и стратегической обстановки.
