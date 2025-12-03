Вершинин потребовал осудить атаки на суда в турецкой зоне

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва требует немедленного осуждения террористических атак, совершенных против судов в исключительной экономической зоне Турции, передает ТАСС.

Сергей Вершинин подчеркнул, что подобные нападения российская сторона считает террористическими, а все подобные действия должны быть осуждены. «Эти проявления, нападения на суда в турецкой экономической зоне являются, естественно, неприемлемыми, и мы оцениваем это как террористические нападения, и они, естественно, подлежат осуждению», – заявил Вершинин.

Кроме того, дипломат сообщил, что российские военные базы в Сирии продолжают функционировать и играют стабилизирующую роль для всего региона. По словам Вершинина, присутствие России способствует поддержанию ситуации в Сирии и за ее пределами. Он отметил, что такие базы можно использовать для доставки и обработки гуманитарной помощи, востребованной сирийским населением.

Замминистра также обозначил, что отношения между Россией и Сирией имеют долгую позитивную историю и Москва позитивно оценивает текущие и будущие контакты с властями Дамаска. Вершинин подчеркнул взаимную нацеленность на дальнейшее развитие и наращивание сотрудничества между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море – это пиратство, и они происходят в экономических зонах других стран. Россия пообещала принять ответные меры на атаки торговых судов.

Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» указали на причастность 385-й украинской бригады к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции грубым нарушением безопасности и примером сути киевского режима.