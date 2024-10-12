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Толпа из 12 человек в Чикаго разграбила товарный поезд
В Чикаго группа из 12 злоумышленников за час успела разграбить товарный поезд в Вест-Сайде, прежде чем прибыла полиция и задержала шестерых из них, сообщается на канале ABC7.
Известно, что толпа из 12 человек совершила средь бела дня ограбление товарного поезда в районе Вест-Сайд, передает радио Sputnik.
Преступники действовали на протяжении часа. Они успели вынести значительное количество товаров из грузового состава.
Полиция Чикаго начала расследование по факту случившегося ограбления. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, однако не успели задержать всех участников преступления. В результате шесть человек удалось задержать, остальные пока находятся в розыске.
Напомним, в Нижегородской области дальнобойщики столкнулись с автопиратами, грабившими фуры на ходу. Один из водителей смог предотвратить ограбление, остановив машину.