Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Захарова призвала Ереван ответить за слова о России спикера парламента Армении
Захарова призвала Ереван ответить за антироссийские заявления спикера парламента Армении
Москва ждет от Еревана ответ на обращение российских парламентариев в связи антироссийскими заявлениями спикера парламента Армении Алена Симоняна, обвинившего Россию во «вторжении на Украину», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова выразила надежду, что тот, кто сделал такие заявления, найдет силы ответить на запрос российских парламентариев, которые внимательно изучат подобный ответ, как только его получат, передает ТАСС.
Ранее, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во «вторжении» на Украину.
Также Симонян обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период», которую якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить запрос в связи с «русофобскими выступлениями» Симоняна.