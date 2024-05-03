Захарова призвала Ереван ответить за слова о России спикера парламента Армении

Захарова призвала Ереван ответить за антироссийские заявления спикера парламента Армении

Tекст: Вера Басилая

Захарова выразила надежду, что тот, кто сделал такие заявления, найдет силы ответить на запрос российских парламентариев, которые внимательно изучат подобный ответ, как только его получат, передает ТАСС.

Ранее, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во «вторжении» на Украину.

Также Симонян обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период», которую якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить запрос в связи с «русофобскими выступлениями» Симоняна.