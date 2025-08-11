Россия заняла 11 место по продажам новых автомобилей в июле

Tекст: Алексей Дегтярев

В течение первого полугодия Россия занимала 15-ю строчку, но июльский рост позволил значительно улучшить позиции, сказал Целиков, передает РИА «Новости».

В глобальном топ-15 лидером остается Китай с результатом 1,85 млн проданных авто за июль. В США продано 1,39 млн автомобилей, в Японии – 390 тыс. 516 машин, в Индии – 328 тыс. 613, в Германии – 264 тыс. 802, в Бразилии – 230 тыс. 223, в Канаде – 172 тыс., в Британии – 140 тыс. 154, в Южной Корее – 138 тыс. 16, в Мексике – 124 тыс. 480.

Россия с показателем 120 тыс. 649 новых автомобилей заняла сразу за Мексикой 11 место. Итальянский рынок показал результат в 118 тыс. 493 машины, французский – в 116 тыс. 377, австралийский – в 104 тыс. 244, а испанский замкнул топ-15 со 98 тыс. 337 проданными авто.

Целиков отметил, что в Европе наблюдается смешанная динамика: Германия и Испания показывают заметный рост, а Британия, Франция и Италия – умеренное снижение. Среди глобальных тенденций названы рост доли электромобилей и гибридов, а также существенные изменения на рынке Южной Кореи за счет импортных автомобилей.

Напомним, в России выросли продажи новых отечественных автомобилей.

При этом продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в стране выросли на 44% за первые пять месяцев года.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России начали падать, а не расти.