Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
В России выросли продажи подержанных китайских автомобилей
В России выросли продажи подержанных автомобилей китайских брендов
Продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в России выросли на 44% за первые пять месяцев 2025 года.
Продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в России выросли на 44% за первые пять месяцев 2025 года, передает РИА «Новости».
По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, реализовано 93,5 тыс. таких машин против 65 тыс. годом ранее.
Почти 50% из них – автомобили не старше трех лет, причем 29% составляют машины возрастом от двух до трех лет. Аналитик отметил, что такая динамика связана с желанием владельцев сменить авто на новые до окончания гарантий.
Наиболее востребованными брендами оказались Chery, Geely и Haval, на них приходится 22,8%, 19,4% и 13,9% продаж соответственно. В пятерке популярных брендов также оказались Lifan (8,1%) и Changan (6%).
Среди машин младше трех лет чаще всего приобретались Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5.
Ранее китайские автопроизводители с 2019 года экспортировали новые автомобили в Россию, страны Центральной Азии и на Ближний Восток под видом подержанных.
В Китае предупредили о возможных проблемах с качеством автомобилей из-за предоставляемых скидок.