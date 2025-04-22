Суды конфисковали у пьяных водителей более 11 тыс. транспортных средств

В 2024 году суды изъяли у пьяных водителей 11 тыс. транспортных средств

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2024 году российские суды конфисковали у нетрезвых водителей более 11 тыс. транспортных средств, передает ТАСС. Эти данные содержатся в статистике Судебного департамента при Верховном суде России. В прошлом году по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за повторную езду в нетрезвом виде, судебные решения о конфискации затронули 11 тыс. 323 автомобиля, мотоцикла, скутера и велосипеда.

Для сравнения, в 2022 году, когда норма только начала применяться, было конфисковано чуть более двухсот транспортных средств, а в 2023 – 7 тыс. 344. За два года количество конфискаций выросло в 25 раз. Всего за последние два с половиной года лишились транспорта уже 20 тыс. водителей.

Тем временем число осужденных по этой статье снижается: в 2020 году их было 57,7 тыс., а в 2024 – уже 41 тыс. Таким образом, конфискация применяется примерно к каждому четвертому осужденному, если транспортное средство принадлежит самому обвиняемому.

Согласно судебной статистике, 40% осужденных – мужчины от 30 до 39 лет, еще 23% – в возрасте от 40 до 49 лет. Среди осужденных в этом году оказались 1 тыс. 757 женщин, из которых 17 беременные, 81 имеют детей до трех лет, а также 76 подростков от 14 до 17 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области полицейские остановили нетрезвого водителя путем стрельбы, в Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков, а суд отнял автомобиль Audi A6 у водителя, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде.