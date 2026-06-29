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Путин: ВС России заблокировали 5-тысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
Путин заявил о блокировке 5 тыс. украинских военных в районе Рубцов
Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президента России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
По словам президента, на Рубцовское направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.
«Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.
Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.
На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.
«Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.
При этом группировки «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.